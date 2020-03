Chtěl bych, aby Ferrari řídil Flavio Briatore, říká Ecclestone

„Je to vůdce? Ne, je to inženýr,“ řekl Ecclestone pro Dailymail o současném šéfovi Ferrari. „Potřebují tam někoho, kdo dokáže přimět lidi, aby pochopili, že když se něco řeknete, tak se to stane. Žádné možná, nebo diskuse o tom.“

„Chtěl bych, aby Ferrari řídil Flavio Briatore. Flavio by udělal to, co vždy dělal s Benettonem a Renaultem: přetáhl by nejlepší lidi z jiných týmů. Problém je v tom, že Flavio nakonec u lidí vyvolá dojem, že mu Ferrari patří.“

Ecclestone v minulosti neskrýval, že je fanouškem, snad i přítelem Sebastiana Vettela. Řeč proto přišla i na situaci okolo jezdců Ferrari.

„Odvedl práci na ho***, řekl jsem mu to,“ uvedl na adresu Vettela. „Skončil tam, kde si zasloužil (páté místo). Ferrari favorizovalo Leclerca, 100 procentně. Zamilují se do jednoho jezdce a pro druhého je to pak těžké. Proti Sebastianovi bylo mnoho věcí.“

„Myslím, že jsme viděli to nejlepší z Leclerca. Odvedl dobrou práci a bude v tom pokračovat, ale nemyslím si, že uvidíme něco velkolepého.“

„Ta věc v Kanadě ho rozčarovala,“ říká Ecclestone o penalizaci pro Vettela za vytlačení Hamiltona z tratě, kvůli které přišel o vítězství. „Myslel si, že by ho Ferrari mělo více podpořit. Má pravdu.“

Lewis Hamilton bude letos jednat s Mercedesem o prodloužení smlouvy. Podle Ecclestona by měl zůstat tam, kde je.

„Kdybych byl Lewis, zůstal bych v Mercedesu,“ říká Ecclestone, podle kterého má Hamilton u stříbrných šípů pohodlí a to i díky Wolffovi.

„Ve Ferrari by mu to nefungovalo. Jsou to Italové. Musel by se skutečně naučit jazyk, aby věděl, co říkají za jeho zády.“

Podle Ecclestona je problémem Italů, že nechtějí bojovat, nechtějí se hádat.

„Kdybych byl šéfem týmu, podepsal bych Maxe. Je rychlý a snadno se s ním dohodnete. Kdybych měl Lewise, tak bych mu jen řekl, kdy bude příští závod a v kolik tam má být. Kromě toho by si mohl dělat, co chce.“

„Snížil bych jeho plat a nechal ho dělat cokoliv. Mercedes se ho snaží trochu utáhnout. Dal bych mu naprostou svobodu.“

„Hledá, co bude dělat, až přestane závodit. Móda, hudba, všechno. Myslím, že Lewis si není jistý sám sebou a to se vztahuje i na jeho řízení, kdy chce vědět, jaký čas měl jeho týmový kolega, nebo co se děje s kluky Ferrari. Není zrovna přehnaně sebevědomý.“

Hamilton letos může vyrovnat Michaela Schumachera v počtu titulů a překonat ho v počtu vítězství.

„Pokud chce přestat závodit, neměl by pokračovat jen z tohoto důvodu. Měl by pokračovat, protože chce závodit.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson