Christian Horner oficiálně skončil u Red Bullu | Foto: Getty Images / Mark Thompson

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Christian Horner oficiálně skončil u Red Bullu

Petr Kubala
14. srpna 2025

Christian Horner oficiálně skončil ve vedení firem napojených na Red Bull.

Dokumenty podané u Obchodního rejstříku Spojeného království potvrzují, že Hornerovo působení v čele Red Bull Racing je nyní oficiálně u konce.

Horner skončil jako šéf týmu před měsícem. Ve svém projevu k zaměstnancům uvedl, že zůstává zaměstnancem Red Bullu. 

V té době byl Horner s okamžitou platností odvolán ze své provozní funkce, ale na papíře byl stále zaměstnán týmem jako ředitel různých subjektů registrovaných u britského rejstříku společností. Konkrétně šlo o Red Bull Racing, Red Bull Technology, Red Bull Powertrains a Red Bull Powertrains 2026.

V době Hornerova odvolání v červenci byl z administrativních důvodů do čtyř subjektů jako ředitel přidán dlouholetý globální ředitel lidských zdrojů společnosti Red Bull Stefan Salzer.

Nyní bylo Hornerovo jméno z vedení všech čtyř společností vymazáno.

