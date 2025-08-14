Christian Horner oficiálně skončil u Red Bullu

Christian Horner oficiálně skončil ve vedení firem napojených na Red Bull.
Dokumenty podané u Obchodního rejstříku Spojeného království potvrzují, že Hornerovo působení v čele Red Bull Racing je nyní oficiálně u konce.
Horner skončil jako šéf týmu před měsícem. Ve svém projevu k zaměstnancům uvedl, že zůstává zaměstnancem Red Bullu.
V té době byl Horner s okamžitou platností odvolán ze své provozní funkce, ale na papíře byl stále zaměstnán týmem jako ředitel různých subjektů registrovaných u britského rejstříku společností. Konkrétně šlo o Red Bull Racing, Red Bull Technology, Red Bull Powertrains a Red Bull Powertrains 2026.
V době Hornerova odvolání v červenci byl z administrativních důvodů do čtyř subjektů jako ředitel přidán dlouholetý globální ředitel lidských zdrojů společnosti Red Bull Stefan Salzer.
Nyní bylo Hornerovo jméno z vedení všech čtyř společností vymazáno.