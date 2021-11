Horner musel před sportovní komisaře. Za svá slova se omluvil

Šéf týmu Red Bull Christian Horner byl předvolán, aby si promluvil se sportovními komisaři Velké ceny Kataru 2021 kvůli údajnému porušení Mezinárodního sportovního kodexu. Je vyšetřován kvůli údajnému porušení dvou článků.

První z nich je článek 12.2.1 (f), který říká: „jakákoli slova, skutky nebo písemnosti, které způsobily morální újmu nebo poškodily FIA, její orgány, členy nebo výkonné funkcionáře a obecněji zájmy motoristického sportu a hodnoty hájené FIA.“

Druhým je článek 12.2.1 (k), který zabraňuje „jakémukoli nesprávnému chování vůči držitelům licencí, funkcionářům, členům personálu FIA, členům personálu pořadatele nebo promotéra, členům personálu soutěžících, funkcionáři dopingové kontroly nebo jakékoliv jiné osobě zapojené do dopingové kontroly prováděné v souladu s dodatkem A.“

Záležitost se týkala Verstappenovy penalizace. Red Bull před startem závodu argumentoval tím, že žluté vlajky nebyly signalizovány na volantu a ani světelným panelem. K tomu sice stewardi „měli sympatie“, ale nakonec Verstappena penalizovali. Klasické vlajky totiž vlály a Verstappen viděl odstavený vůz Gaslyho, takže mu mělo stejně jako Sainzovi dojít, že tam budou žluté vlajky.

„Myslím, že ředitel závodu by měl mít okruh pod kontrolou,“ řekl Horner.

„Musí existovat několik dospělých, kteří dělají dospělá rozhodnutí. Myslím, že je to jen nevyzpytatelný maršál, který vyvěsil vlajku a nedostal k tomu pokyn od FIA. Musí mít kontrolu nad svými maršály, je to tak jednoduché, protože to je pro nás zásadní rána v tomto mistrovství světa.“

Horner se omluvil, FIA mu udělila varováni

„Chtěl bych jasně říct, že maršálové odvádějí skvělou, úžasnou práci,“ řekl Horner po závodě pro Sky.

„Jsou to dobrovolníci a odvádějí skvělou práci. Moje frustrace v tom, co jsem vyjádřil dříve, nebyla vztažena na maršály, ale na okolnosti. Pokud se někdo urazil, tak se za to samozřejmě omlouvám. Ale i tak je frustrující, že jsme se dostali do situace, která nastala.“

„Mluvil jsem s FIA. Omluvil jsem se, pokud došlo k nějakému pohoršení, protože to nebyl záměr. Moje frustrace nepramenila z konkrétního maršála. Bylo to se situací, kdy projelo jedno auto, nebyla tam žlutá. Jedno auto dostane jednu žlutou, jedno auto dostane dvojitou žlutou. Šlo o nekonzistentnost. Můžeme se z toho poučit. Jako sport se z toho můžeme poučit, ale pro všechny maršály tam venku: potřebujeme vás, myslíme si, že odvádíte skvělou práci. A omlouvám se, pokud to vyznělo jako urážka."

FIA Hornerovi udělila oficiální varování. „Stewardi vysvětlili, že dotyčný maršál dělal svou práci přesně tak, jak měl, způsobem předepsaným v Mezinárodním sportovním kodexu.“

„Pan Horner se nabídl, že se dotyčnému maršálovi omluví a vysvětlí médiím, že nechtěl nikoho urazit. Nabídl také, že se v roce 2022 na začátku února zúčastní mezinárodního programu FIA pro stewardy. Stewardi nabídku pana Hornera bez výhrad přijímají.“