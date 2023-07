Chování našeho vozu mi nevyhovuje, říká Norris. Navzdory zlepšující se formě McLarenu

Forma McLarenu sice v posledních závodech strmě roste, ale i tak zůstává Lando Norris nespokojen s tím, jak se monopost britské stáje chová.

Po velmi špatném vstupu do probíhající sezony prožívá McLaren doslova znovuzrození.

Díky novým technickým novinkám, které britská organizace v posledních závodech nasazuje, se McLaren ze zadních pozic propracoval mezi nejlepší týmy a naposledy v Silverstone z toho dokonce byla i druhá příčka v cíli pro Landa Norrise.

Před GP Maďarska však Norris prohlásil, že navzdory rostoucí formě McLarenu stále není spokojen s tím, jak se řídí jeho monopost.

„Nejde jen o to, že se to nelíbí mně, ale i Oscarovi, protože máme dost podobné připomínky,“ uvedl Norris, kterého cituje web PlanetF1.com.

„Je to stejné jako loni. Měl to tak i Daniel (Ricciardo, pozn. red.), měli jsme hodně podobné komentáře každý den, každý víkend. Je těžké to popsat. Auto v podstatě rádo jezdí jen rovně! Dokonce ani v přímce nejede moc rychle...,“ přiznal britský závodník.

Norris však není k letošnímu McLarenu, který nese označení MCL60, pouze kritický.

„Je velmi dobré na brzdách, v přímém brzdění. Proto jsme byli na mokru občas tak rychlí. Neřekl bych, že jsme rychlí na mokru obecně, ale rychlí na mokru, když je brzdění velmi důležité, například v Monaku. Zvyšuje to teplotu pneumatik a buduje sebedůvěru. Jsou tedy určité věci, které nám umožňují být konkurenceschopní,“ vysvětlil Norris, podle kterého se pocit z řízení nezlepšil ani poté, co McLaren nasadil novinky.

„Je stále stejně obtížné s ním jezdit. Totéž platí i o kvalifikačních kolech,“ dodal.