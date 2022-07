Chovanec: ze svého návratu do F3 jsem nadšený

Ve voze číslo 15 týmu Charouz Racing se letos vystřídala už celá řada jmen. V Bahrajnu sezónu zahájil Ayrton Simmons, jelikož ale neměl finance na pokračování, ihned o druhém závodním víkendu v Imole ho nahradil David Schumacher. Ale jelikož ten má závazky i v DTM, v Barceloně místo něj zaskočil Lirim Zendeli. V Silverstone se pak ve voze objevil Zdeněk Chovanec, který za český tým jezdil už v druhé polovině minulé sezóny. A zůstává i pro závodní víkend na Red Bull Ringu.

Ač má Zdeněk české jméno, závodí pod portugalskou vlajkou. A mnozí tak nevědí, kam ho vlastně zařadit. „Narodil jsem se ve Venezuele. Ale když mi bylo pět nebo šest, přestěhoval jsme se do Prahy, jelikož je můj táta Čech. Tam jsem zůstal až do roku 2018. A pak jsem se přestěhoval do Portugalska. Mám portugalskou licenci a na voze portugalskou vlajku právě proto, že jsem se závoděním začal v Portugalsku,“ vysvětluje svou situaci pro F1sport.

„V Portugalsku jsme si pronajali dům, který byl hned vedle motokárové trati. Tam jsem chodil každý den a začalo mě to doopravdy bavit. Tak jsme koupili novou závodní motokáru, s tou jsem pak trénoval každý den. A takhle to začalo,“ vzpomíná pilot české stáje na své začátky.



Foto: Charouz Racing System

V roce 2020 se přesunul z motokár k formulovým vozům. Sezónu zahájil v arabské F4, kde získal dvě pódiová umístění a celkově skončil sedmý. „Svůj debut ve formuli 4 jsem měl v Emirátech, a nebylo to vůbec špatné na první kontakt s formulovým vozem. Poté jsem závodil v italské F4. Tu jsem sice nedokončil, ale myslím, že jsem si nevedl špatně. Měl jsem tři týmové kolegy, všichni jsme byli na stejné úrovni a já z nich měl nejlepší výsledky. Takže si myslím, že to nebyl vůbec špatný první rok.“ V italské F4 celkově skončil sedmnáctý, přičemž sérii opustil dva závodní víkendy před koncem sezóny.

Pro sezónu 2021 přestoupil do Euroformule Open. „Tam jsem se nedokázal příliš shodnout s autem a se sezonou jsem nebyl vůbec spokojený.“ V Euroformuli byl celkově patnáctý a opět skončil dva víkendy před koncem sezony.

Ovšem tentokrát to byl konec z dobrého důvodu. Ozval se mu Charouz Racing s nabídkou, aby s týmem ze Žebráku odjel tři poslední závodní víkendy sezóny. „Ve formuli 3 se mi líbilo, ta sezóna byla úžasná. A také bylo velmi pěkné, že jsem mohl pracovat s Čechy.“

Proto bylo poměrně zarážející, že jsme ho letos mohli vídat pouze v BOSS GP. „Chtěli jsme se rozhodnout, co budeme tento rok dělat, a já si v březnu řekl: OK, tento rok jezdit nebudeme, budeme trénovat a uvidíme co se stane. Pak jsem se účastnil několika závodů BOSS GP. Je to totiž dobrý šampionát na trénování. Dala se tam používat formule 2 z roku 2011, s kterou se závodilo až do konce sezóny 2017. Takže je to ideální na trénování, abych zůstal fit a nebyl pomalý."

Před Silverstone se konečně dočkal a přišla nabídka znovu usednout do vozu F3 stáje Charouz Racing. „Jsem z toho nadšený. Předtím jsem dlouho nezávodil a opravdu mi to chybělo. Takže se mě to i trochu dotklo. Mám opravdu radost. V týmu se mi též hodně líbí. Skvěle si tu s lidmi rozumím a s mechaniky je vždy sranda.“

Přičemž doufá, že nepůjde pouze o dočasné působení, ale v F3 by chtěl závodit dlouhodobě. „Rád bych ve formuli 3 dokončil tento rok a pak tu jezdil celou příští sezónu.“

Zatím se jeho přání plní, ve voze Charouz Racing zůstává i v Rakousku a bude si tak moci napravit neslavnou reputaci ze Silverstone, kde se srazil s týmovým kolegou.