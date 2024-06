Chová se dětinsky, říká Jos Verstappen o Hornerovi. Podle Marka by se měl tým soustředit spíše na McLaren

Jos Verstappen se na domácí trati Red Bullu nenudí. Byl viděn v čilé konverzaci s lidmi z Mercedesu. Poté si pro nizozemská média postěžoval, že musel zrušit svou účast na přehlídce legend, kdy měl jet ve voze RB8.

Pro De Telegraaf uvedl, že z několika zdrojů slyšel, že se to snažil Horner překazit. Další peprná slovíčka dodal pro Formule1.nl.

„Chystalo se natáčení, například i s dronem, ale Horner si nepřál, abych byl natáčen,“ řekl Jos Verstappen. „S Hornerem jsem úplně skončil. Je to tady jako ve školce. Nakonec by mě nechali jet, ale odstoupil jsem. Od Hornera je to dětinské a myslím, že to o něm něco vypovídá.“

Christian Horner v pátek popřel, že by přehlídku legend jakkoliv řešil, nebo něco někomu zakazoval.

Na otevření „další malé žumpy“, jak to trefně popsal redaktor výše zmíněného webu, byl samozřejmě dotazován Helmut Marko. V rozhovoru pro Servus TV řekl, že by se Red Bull měl soustředit na sportovní stránku věci.

„Je to soukromá hádka mezi Josem a Christianem, která by se vůbec neměla odehrávat kvůli tak banálním věcem, jako je přehlídková jízda,“ řekl Marko.

„Musíme se plně soustředit a budeme se soustředit na sport. V McLarenu máme velmi silného soupeře.“

„McLaren je na každé trati, při každé teplotě a s každým typem pneumatik vždy hned rychlý. V průběhu sezony to bude těžké.“