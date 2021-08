Checo zůstává. Red Bull potvrdil Sergia Péreze pro rok 2022

Nebyla to taková jistota, jak by se mohlo na první pohled zdát. Sergio Pérez přinesl do Red Bullu zkušenosti. Tým to označil také jako „jiný pohled“. Výsledky byly však občas trochu jako na houpačce.

Red Bull dnes přesto oznámil, že Pérez zůstane u týmu také v příštím roce.

Jezdec Verstappen Pérez Body 187 104 Vítězství 5 1 Stupně vítězů 8 2 Pole positions 5 0 Závody na bodech 10 8 Kola ve vedení 403 26 Kol v závodech 639 626

„Checo je velmi respektovaným členem týmu a jeho zkušenosti a závodnické umění jsou pro nás v boji o titul mezi konstruktéry neocenitelné,“ uvedl Christian Horner.

„Jeho začlenění do širšího týmu bylo bezproblémové a jeho výkony v první polovině sezóny na nás udělaly dojem. Dokázal, čeho je v našem voze schopen. Příští rok přecházíme do nové éry formule 1 se zcela přepracovanými pravidly a vozy a Checo, který má za sebou více než 200 závodů a deset let zkušeností, bude hrát nedílnou roli při pomoci týmu zvládnout tento přechod a maximálně využít výkon RB18. V současné době se soustředíme na co nejsilnější zakončení sezóny 2021 a těšíme se, že Checo naváže na svou první úspěšnou sezónu v týmu.“

„Jsem opravdu rád, že mohu pokračovat v nové éře formule 1 s tak skvělým týmem, jako je Red Bull,“ uvedl Pérez. „Je to pro mě skvělá příležitost. S novými pravidly začíná příští rok každý od nuly, takže mým jediným cílem je dostat se s Red Bullem až na vrchol. Když se připojíte k novému týmu, vždy nějakou dobu trvá, než se do všeho dostanete, ale v letošní sezóně všechno funguje dobře a já si opravdu užívám, že jsem součástí rodiny Red Bullu.“

„Tvrdě jsme pracovali na výsledcích, takže je skvělé vidět, že mi tým do budoucna věří. Máme toho společně ještě hodně před sebou a v této sezóně máme před sebou ještě velkou výzvu, takže pevně doufám, že se nám podaří zakončit rok na vysoké úrovni a přenést si tuto dynamiku i do roku 2022. Chci poděkovat všem svým příznivcům po celém světě a zejména těm v Mexiku. Od mého příchodu k Red Bullu byli nadšení, od sponzorů až po fanoušky, takže opravdu doufám, že se jim odměníme tím, že dosáhneme na vrchol a získáme titul.“