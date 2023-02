Chci získat trojkorunu, říká Jacques Villeneuve před startem sezony WEC

Je mistrem světa formule 1 i šampionem Indy 500. Jen vítězství v Le Mans mu schází k završení trojkoruny motorsportu. Ale Jacques Villeneuve se ani v jednapadesáti letech tohoto snu nevzdává, letos ho čeká další start v legendárním vytrvalostním podniku na trati La Sarthe.

Už 17. března odstartuje podnikem na 1000 mil ve floridském Sebringu nová sezona vytrvalostního mistrovství světa sportovních vozů (FIA WEC). V šampionátu budeme letos sledovat i šampiona F1 z roku 1997 Jacquese Villeneuva.

„Mým cílem bylo vrátit se naplno do profesionálního motorsportu na plný úvazek, už jsem se nechtěl se tam účastnit nějakého závodu tak, jak jsem to dělal posledních 15 let,“ rozpovídal se Kanaďan o nové výzvě v rozhovoru pro oficiální web šampionátu WEC.

Villeneuva zlákala do WEC možnost závodit v nejvyšší třídě Le Mans Hypercar, díky které se v Le Mans (10. a 11. června) bude moci zapojit do boje o celkový triumf. Pouze vítězství z ikonické francouzské čtyřiadvacetihodinovky mu schází k završení trojkoruny.

„Vždy jsem na to cílil, prostě chci získat trojkorunu motorsportu. A najednou přišel jeden můj kamarád s tím, že Vanwall právě formuje nový tým. Druhý den už jsem letěl do Barcelony, abych se zúčastnil testování. Načasování už nemohlo být lepší.“

Kanadského pilota angažoval do svých řad rakouský tým rumunského manažera Colina Kollese ByKolles, který pro sezonu 2023 vyvinul vlastní hypervůz Vanwall Vandervell. Ten má pod kapotou osmiválec Gibson bez hybridního pohonu a jeho testování probíhalo loni v dubnu i na české trati v Mostě.

„Právě teď je ta pravá chvíle na vstup do WEC, protože tenhle šampionát roste a roste. A nyní, kdy do něj přichází tolik značek, se stává pravým mistrovstvím světa,“ domnívá se Villeneuve.

Jenže Kanaďanův tým čelí možným potížím ještě před startem sezony. Stáj ByKolles totiž vede spor o užívání historického názvu Vanwall s dalším subjektem. Spor dokonce posuzoval Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), který rozhodl v neprospěch Kollesova týmu. Ten se k situaci zatím nevyjádřil, nicméně ve startovní listině stále figuruje oficiální název hypervozu Vanwall Vandervell 680. ByKolles již dokonce stihl představit i jeho variantu pro běžný silniční provoz a závodní speciál dále testuje. Nedávno probíhaly jeho zkoušky ve větrném tunelu.

Villeneuve mezitím právní kličky neřeší a soustředí se především na blížící se sezonu. Po delší době si totiž bude muset zvykat na fakt, že kokpit závodního speciálu bude sdílet s dalšími dvěma piloty. Jeho parťáky v posádce budou stálý pilot ByKolles Francouz Tom Dillmann a zkušený pilot na příklad z WTCR Argentinec Esteban Guerrieri.

„Největší výzvou pro mě bude sdílet vůz s dalšími dvěma piloty. Vždy jsem potřeboval velmi specifické nastavení odpovídající mému jezdeckému stylu. Ladil jsem si vozy úplně do puntíku, ale to už teď nebude možné, protože moji parťáci mají zase jiné požadavky. Bude to o kompromisech, o tom, jak moc je jednotlivec ochotný slevit z vlastních nároků.“

Pro kanadského závodníka bude důležitý už víkend 11. a 12. března, kdy by se měl zúčastnit oficiálních testů WEC na Sebringu. S vozem Vanwall se poprvé seznámil teprve loni na podzim v Barceloně.

„Neřídilo se zprvu úplně snadno, ale pořád bylo na počátku svého vývoje. Pořád bylo nutné hodně zapracovat na jeho vyváženosti. Základy jsou ale dobré. Auto v sobě rozhodně skrývá potenciál k tomu, aby bylo konkurenceschopné,“ věří Jacques Villeneuve.

Úvodní tři závody sezony WEC v Sebringu (17.3.), Portimau (16.4.) a ve Spa (29.4.) budou pro Villeneuva a spol. především generálkami na Le Mans. Na La Sarthe byl Villeneuve blízko triumfu v roce 2008, kdy ve spolupráci s Nicolasem Minassianem a Marcem Geném dovezl Peugeot 908 HDi FAP do cíle na druhé pozici.

„Mám na Le Mans dobré i špatné vzpomínky. Měli jsme extrémně rychlé auto, ale na stupních vítězů jsem se neusmíval, protože jsme si sami prohráli závod. Bylo to proto hrozné druhé místo. Byl to závod, který jsme měli vyhrát, a proto jsem byl hrozně zklamaný.“

Vítězství v Le Mans s podceňovaným Vanwallem, který bude čelit masivní tovární konkurenci ze strany Toyoty, Peugeotu, Ferrari, Porsche a Cadillacu, by bylo velkým překvapením. Nicméně v Le Mans se může stát opravdu všechno.

Všechny závody FIA WEC včetně 24 hodin Le Mans bude i letos živě vysílat Eurosport.