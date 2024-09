Chci ukončit kariéru, až budu chtít já, říká Pérez

O budoucnosti Sergia Péreze se spekuluje už delší dobu. Po letní přestávce měl skončit, ale nakonec zůstal. V Baku předvedl solidní výkon, ale o stupně vítězů ho představila kolize se Sainzem. V Singapuru ale opět vypadl v Q2 a závod dokončil na 10. místě.

Navzdory současným problémům s výkonností Pérez zatím nehodlá ukončit kariéru, i když trvá na tom, že až k tomuto rozhodnutí dojde, bude to jen na něm.

„Posledních šest měsíců jsem o tom přemýšlel – ale rozhodnutí mi trvalo tři sekundy,“ řekl Pérez pro DAZN España.

„Nakonec by bylo nejjednodušší se vzdát. Nikdy bych si to ale neodpustil. Chci ukončit kariéru, až budu chtít já, a ne až mi to někdo řekne. To je to nejdůležitější, dostat se do bodu, kdy se budu moci rozhodnout o své budoucnosti.“

Pérez letos podepsal s Red Bullem smlouvu „jeden plus jedna“. V týmu by měl zůstat i v příští sezoně s opcí na pokračování v roce 2026, pokud budou jeho výkony na požadované úrovni. Na druhou stranu angažování Liama Lawsona u RB bude nepochybně vytvářet na Péreze nový tlak – pokud by se Lawsonovi ve zbývajících závodech dařilo, může zůstat v příštím roce u RB, ale teoreticky by mohl i povýšit do Red Bullu.

„Zatím mám velkou motivaci, chci pokračovat v F1. Baví mě to. Člověk si užívá hlavně ty dobré chvíle, ale naučí se užívat si i ty špatné,“ pokračuje Pérez.

„Zatím mám dvouletou smlouvu. Dva roky jsou dlouhá doba, ale vím, že se konec pomalu blíží. Nevidím se tady závodit jako Fernando. Obdivuji ho za všechno, co ve svém věku dělá.“

„Ne že by mě to nebavilo, ale spíš proto, že mám malé děti a chci s nimi trávit mnohem víc času. S 24 závody ročně je kalendář dlouhý, ale já tu budu ještě minimálně dva roky. V dlouhodobém horizontu se ale ve F1 nevidím.“