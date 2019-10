Chci porazit Vettela, říká Leclerc. V týmu je vše v pořádku

Vettel byl v prvních kolech několikrát vyzván týmem, aby Leclercovi pozici vrátil, ale to se nestalo. Ferrari oba jezdce prohodilo až v boxech, i když prý neúmyslně.

„Myslím, že je jasné, že od začátku sezóny musíme poslouchat týmové příkazy,“ řekl Leclerc.

„Je zřejmé, že situace nebyla jasná pro oba jezdce startující do závodu. Myslím, že je to nejdůležitější, takže jsme o tom mluvili a zajistíme, aby se tato situace v budoucnu už neopakovala.“

Leclerc potvrdil, že se po Grand Prix Ruska setkal s šéfem týmu Mattiem Binottem, ale nesetkal se s Vettelem, který byl v Maranellu.

„V den, kdy byl v Maranellu, se děly nějaké věci, takže jsme neměli šanci se sejít. Ale měl jsem schůzku s Mattiem den před Sebem a všechno je v pořádku.“

Chci Vettela porazit

„Když bojujete se svým týmovým kolegou, přemýšlíte o tom a víte, že na tom, co děláte, závisí výsledek práce tisíce lidí. Pokud budu bojovat se Sebem, je to aspekt, na který myslím. Nemůžete riskovat.“

„Váš týmový kolega je jediný, kdo má své vlastní auto a vždy to tak bude. Mým cílem a myslím, že je to tak u každého jezdce, je být před mým kolegou.“

Leclerc si také stále sype popel na hlavu za svá slova během Grand Prix Singapuru.

„Mýlil jsem se a nebojím se to přiznat. V Singapuru jsme byli první a druhý, ale s adrenalinem jsem to trochu přeháněl. Ráno, když vstanu, přemýšlím o vítězství. Když jdu v noci spát, přemýšlím na vítězství. A když jsem v autě, myslím jen na vítězství. V Singapuru jsem pod vlivem adrenalinu mluvil, i když to nebylo nutné.“

Leclerc také uvedl, že jezdci musí být rádi za pokrok, kterého tým dosáhl po letní přestávce.

„Všichni jsme byli překvapeni, když jsme viděli velký krok vpřed, který jsme udělali v posledních závodech. Tým v Maranellu odvedl naprosto úžasnou práci.“

„V Monze jsme měli pohonnou jednotku (Specifikace 3), která potvrdila skvělou práci. Rovněž aerodynamický balíček přivezený do Singapuru přinesl skvělé výsledky, dokonce překonal očekávání.“

„Je to výsledek práce provedené v dobrém prostředí, které máme uvnitř týmu. Se Sebem sdílíme všechny informace, a to je důležitý prvek.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek