Chci být z jezdců nejčistší, říká Hamilton

„Tak mě můj táta vychoval,“ řekl Hamilton, kterého cituje Motorsport.com. „Řekl mi, že mám vždy mluvit na trati.“

„Jako dítě mě šikanovali, jak ve škole, tak na trati. Chtěli jsme je porazit správným způsobem, ne poruchami nebo kolizemi na trati.“

„Tímto způsobem nemohou popřít, že jste lepší. Pokud máte nehodu, mohou říci: ‚No jo, stalo se tohle a tam to, taková byla taktika.‘“

„Chci být nejčistší z jezdců, s rychlostí, tvrdou prací a odhodláním, aby nakonec nemohli popřít to, čeho jsem dosáhl.“

Na otázku, jak přistupuje k závodění s někým, jako je Verstappen, který se nebojí vystrčit lokty, Hamilton řekl: „Musíte být velmi, velmi opatrní. Opatrnější než kdykoli předtím.“

„Místo toho, abyste někoho nechali na pochybách a tím mu dali výhodu, musíte vědět, že tohle se stane. Vždy musíte být připraveni vyhnout se nehodě za každou cenu, i kdyby to znamenalo vyjet z trati, protože konec konců chcete vidět cíl závodu, že?“

„Pokud jste tvrdohlavý a stojíte si za svým, srazíte se. To je to, o co se snažím. Snažím se ujistit, že se vyhnu kontaktu.“

Hamilton letos bojuje s Verstappenem a jsou to občas ostré souboje. Mezi oběma ale nepanuje nenávist.

„Podívejte, soutěžil jsem s lidmi, kteří se nějak tvářili, ale ve skutečnosti to bylo jinak. Je mi 36 let, dělám to už dlouho, takže to není poprvé, co jsem čelil jezdci, který byl v určitých aspektech dobrý i špatný. Myslím, že jsem v mnohem lepší pozici, abych to uměl zvládnout, vypořádat se s tím, zvláště v centru pozornosti a tlaků, které F1 přináší.“

„Vím, že je to super rychlý chlap a postupem času bude silnější a silnější. Podívejte se na mě, když mi bylo 24 nebo 25. Bože, ty chyby, které jsem tenkrát dělal.“

„Měl jsem rychlost, ale zažíval jsem spoustu různých zkušeností mimo auto a také jsem byl v centru pozornosti a pod tlakem, že jsem vpředu. Myslím, že jsem tehdy neudělal spoustu věcí správně, takže to nemám nikomu za zlé.“