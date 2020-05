Chceme vědět, co se stalo, říká Abiteboul o dohodě mezi FIA a Ferrari

Proti tajné dohodě mezi Ferrari a FIA ohledně vyšetřování loňské pohonné jednotky Ferrari se mezi testy a Austrálií postavily všechny týmy kromě zákazníků italské stáje. Ze sporu ale později vycouval Mercedes.

Emoce sice ochladly, ale kauza je stále na stole. Zak Brown nedávno vyzval Mattia Binotta, aby Ferrari uveřejnilo podrobnosti dohody. S tím souhlasí i Cyril Abiteboul, který je ale ve svých slovech mírnější.

„Je to něco z minulosti, ale přesto něco, čím bychom se měli v určitém okamžiku zabývat,“ řekl Abiteboul na oficiálním webu formule 1.

„Žijeme ve světě, který je zcela otevřený. Tento proces nezpochybňujeme, chceme jen zjistit, co se stalo.“

„Je to velmi jednoduché, jsme výrobce. Chci se ujistit, že můj motor nečelí stejným otázkám legálnosti. Nevěřím tomu, ale myslím, že to má smysl pouze tehdy, pokud jsou pravidla a rozhodnutí jasná pro všechny účastníky. To je to, o co žádáme.“

„Nemáme v úmyslu změnit to, co se stalo. Rádi bychom to jen věděli, abychom mohli pokračovat.“

