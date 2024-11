Chceme naši společnou cestu s Hamiltonem ukončit co nejlépe, říká Wolff

Letošní sezona F1 spěje ke svému závěru. Týmy a fanoušky čekají už jen tři závodní víkendy, a to vše ve třech po sobě jdoucích týdnech.

Pro sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona to rovněž znamená, že už se nezadržitelně blíží konec jeho veleúspěšného 12letého angažmá v Mercedesu, během kterého získal šest mistrovských titulů.

Závěr jeho působení v německém týmu nicméně neprobíhá úplně podle jeho představ. Hamilton sice v létě dokázal vyhrát dva závody, ale v posledních závodech se se svým monopostem hodně trápí, což byl příklad i velké ceny v Brazílii, kde skončil desátý.

Bezprostředně po závodě navíc Hamilton překvapil nezvyklou rádiovou komunikaci, ve které se loučil se svým týmem.

Jak se však později ukázalo, nešlo o to, že by Brit ukončil své působení v Mercedesu ještě před blížící se sérii tří závodů, ale o to, že se Hamilton loučil s částí týmu, se kterou již nebude kvůli rotaci pracovníků spolupracovat, jak zjistil web PlanetF1.com.

Ačkoliv se na první pohled zdá, že Mercedes nemá v závěrečné třídílné sérii závodů letošní sezony o co bojovat, jelikož prakticky jistě míří za čtvrtým místem v Poháru konstruktérů, jeho šéf Toto Wolff to vidí jinak.

„Do Las Vegas míříme připraveni na závěrečné tři závody sezóny. Soustředíme se na to, abychom letošní rok zakončili co nejlépe,“ uvedl Wolff.

„Na nadcházející závody se těšíme, rádi bychom naši neuvěřitelnou cestu s Lewisem zakončili co nejlépe,“ dodal boss stáje z Brackley.