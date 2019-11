Chceme férový souboj motorářů, zní z Hondy

Charles Leclerc nasadí v Brazílii nový motor. Čeká ho penalizace 10 míst, ale nebude muset svůj motor šetřit. Standardně by měl motor vydržet okolo 7 závodů, Leclerc potřebuje odjet jen dva. Interlagos tak bude testem toho, zda Ferrari přišlo po zveřejnění technické směrnice FIA o svou výhodu. Mattia Binotto vysvětloval pokles formy v USA experimenty s nastavením kvůli zlepšení rychlosti v zatáčkách.

Helmut Marko pro Auto Bild Motorsport prozradil, že to byl Mercedes, kdo objevil možnost, že Ferrari vstřikuje do spalovací komory více paliva v intervalech mezi měřením senzoru průtoku paliva. Red Bull podle Marka pak našel odvahu a požádal FIA o vysvětlení – nejednalo se o protest proti Ferrari. Ten by musel Red Bull podat během závodního víkendu.

Chceme férový souboj

Na současnou situaci byl dotázán také Tojoharu Tanebe z Hondy. „Existuje několik způsobů, jak zlepšit výkon motoru a šasi prostřednictvím šedých zón nebo technik, paliva, spalování oleje – něčeho takového,“ řekl pro Motorsport.com.

„Jde nám hodně o to, abychom měli férové závodění podle pravidel FIA. To je naše přání. K tomu, abychom měli čistý a férový závod, potřebujeme dohled FIA.“

„Některé týmy nebo někteří lidé možná uvažují o něčem, co by zlepšilo výkon. Požádáme o vyjasnění, a pokud poví ne, tak nic takového nenasadíme. Pokud někdo něco takového dělá, pak poté, co jasně řekli ne, tak to možná přestane používat a budeme mít čistý závod.“

Tanebe připouští, že pravidla jsou složitá, takže není možné mít vše popsané do detailů. Pokud je nutné si některé věci vyjasnit, pak se tým obrátí na FIA.

Foto: Getty Images / Mark Thompson