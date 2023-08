Chceme, aby vozy F1 byly v budoucnu lehčí a měly lepší zvuk, říká prezident FIA

Prezident Mezinárodní automobilové federace (FIA) Muhammad bin Sulajim se vyjádřil na téma technických pravidel pro závody vozů F1.

Zatímco parametry nadcházející generace pohonných jednotek jsou známy, ohledně podoby samotných monopostů zatím probíhají diskuze.

Nyní se do nich zapojil i šéf FIA Muhammad bin Sulajim, který promluvil o tom, čeho by nová technická pravidla měla dosáhnout. Cílem by podle něj mělo být dosažení především toho, aby monoposty byly lehčí.

„Sám jsem jezdil rallye. Beru všechno, ale nechci prosím žádné těžké auto! To mi vždycky vadilo,“ řekl bin Sulajim v rozhovoru pro Motorsport Total.

„Lehčí auta jsou lepší a vím, o čem mluvím. Když jsou těžší, je tím negativně ovlivněn podvozek, stejně tak brzdy nefungují tak dobře, zatímco pneumatiky se rychleji opotřebovávají. Při nehodách navíc vyšší hmotnost přináší větší rizika,“ sdílel prezident FIA svůj pohled.

„Už jsem o tom mluvil se svým týmem v rámci FIA. Chceme lehčí vozy a lepší zvuk motorů – to nakonec záleží na nás. Pokud to Stefano (Domenicali, šéf F1, pozn. red.) chce také, tak fajn, pak se v tomto bodě shodneme. Rozhodnout ale musí FIA. Necháme to zavést. Ne ovšem z toho důvodu, že to tak chce FOM (Formula One Management) nebo nějaký tým. Zkrátka proto, že je to tak správně pro sport,“ dodal.