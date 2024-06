Chce to čas, říká Verstappen o vyřešení problémů Red Bullu

Monako plně odhalilo problémy Red Bullu. Letošní vůz není příliš dobrý při jízdě na hrbolaté trati nebo přes obrubníky.

„Chce to čas,“ řekl Verstappen, kterého cituje Motorsport.com. „Je třeba věci přepracovat, vymyslet na autě různé věci a na tom se pracuje. Je to problém od prvního dne platnosti nových pravidel a něco, o čem víme a co se nám zatím nepodařilo vyřešit.“

„Myslím, že po Monaku jsme dostali další budíček. V továrně jsme měli spoustu dobrých schůzek a diskusí, ze kterých jsem měl pocit, že se na to teď trochu víc zaměřujeme a snažíme se to zlepšit. S tím, jak nás všichni dohánějí, se už přirozeně nemůžete spoléhat na svou výhodu, i když je vaše jízda na obrubnicích špatná, takže je to určitě potřeba napravit.“

„Chce to trochu času, aby se udělaly opravdu velké změny na autě, protože některé věci, náš design, se možná budou muset předělat. A to se s rozpočtovým limitem nedá udělat.“

Podle Verstappena to ale neznamená, že Red Bull letošní sezónu prohraje.

„Stále si myslím, že pokud všechno vyjde, můžeme letos odvést dobrou práci, ale v tuto chvíli musíme vyzkoušet několik věcí a zjistit, co funguje nejlépe. Myslím, že příští rok budou některé věci, které je možná trochu obtížnější letos předělat, jiné. Ale pořád doufám a věřím, že už letos můžeme odvést lepší práci.“