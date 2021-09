Charouz zásluhou Sargeanta slaví první vítězství ve F3, Hauger šampionem

Norský pilot týmu Prema potřeboval k zisku titulu letošního šampiona získat o šest bodů více než Doohan. Výrazně k tomu nakročil už v kvalifikaci, kdy i díky otáčení prvních dvanácti startoval do závodu ze čtvrtého místa, zatímco Doohan byl až dvanáctý.

Z pole position do pátečního večerního závodu, který se měl jet v sobotu brzy ráno, ale kvůli nepříznivé předpovědi počasí byl přesunut, startoval Victor Martins. Francouz ale už v nájezdu do druhé zatáčky o vedení přišel, když se lepším startem do čela dostal Sargeant startující z druhého místa.

Američan od té chvíle už pouze kontroloval vedení. Dopomáhali mu k tomu jezdci jedoucí za ním, kteří spolu bojovali. Ve 4. kole se Hauger dostal na třetí místo před Jaka Crawforda.

V 11. kole se Hauger po sérii nejrychlejších kol posunul úspěšným útokem do druhé zatáčky před druhého Martinse.

V závěru závodu, zejména pak po virtuálním safety caru, který byl aktivován kvůli technickému problému Tijmena van der Helma, Hauger ještě zrychlil a smazal téměř třísekundový náskok Sargeanta na čele. Nikdy se ale nedostal dostatečně blízko, aby mohl jezdce českého týmu přímo ohrozit.

Sargeant tak po třech letošních umístěních na stupních vítězů získal v prvním závodě v Soči první vítězství ve FIA F3 pro český tým Charouz. Dennis Hauger si s předstihem zajistil druhým místem titul letošního šampiona.

Dva závody před koncem sezóny si zároveň titul mezi týmy zajistil Prema Racing, který se nejlepším týmem ve F3 stal ve třetí sezóně po sobě.

Třetí cílem projel Martins před čtvrtým Clémentem Novalakem, který se v závěru závodu připojil k bojující skupině a dvě kola před cílem se dostal před Caia Colleta, který dojel pátý.

Šestý skončil Lorenzo Colombo, sedmý Arthur Leclerc, osmý Frederik Vesti, devátý Juan Manuel Correa a desátý Ajumu Iwasa. Do druhého závodu víkendu odstartují z první řady Crawford a Johnathan Hoggard.

Těsně za ním dojel na třináctém místě český závodník Roman Staněk, který měl tak blízko k pole position pro druhý závod.

Za čtrnáctým Davidem Schumacherem projel cílem Doohan. Australan sice získal v kvalifikaci pole position, do prvního závodu ale startoval až z dvanácté pozice.

Na startu závodu se ale propadl na 17. místo, když ve druhé zatáčce přejel přes vysoký obrubník. Australanovi se nedařilo probojovávat se dopředu a zabránit tak korunovaci Haugera šampionem.

Výsledky