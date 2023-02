Charouz Racing: Ať se stane cokoliv, tým bude držet pohromadě

S manažerem Charouz Racing System jsme si povídali o budoucnosti, která tým čeká po spojení s německým týmem PHM Racing.

Stáj Charouz Racing byla na konci minulého roku odkoupena německým týmem PHM Racing. Definitivní konec českého týmu ve formuli 2 a formuli 3 to ovšem zatím ještě neznamená. Stáj, která bude závodit pod německou vlajkou, ponese nově název PHM Racing by Charouz a Charouz Racing ji bude provozovat. My jsme poprosili manažera týmu Boba Vavříka, aby nám tuto situaci blíže vysvětlil.

„Charouz Racing System jako takový pořád existuje. To je ten fyzický tým: lidé, know-how a tak dále. PHM si od nás koupilo vybavení a auta. Charouz Racing System nyní pracuje na servisní smlouvu s PHM a dělá jim servis.“

Tým má zatím svůj workshop v České republice, ale pan Vavřík připouští, že je to možná poslední rok.

„Zatím pracujeme ze Žebráku. Jak to bude od příštího roku se ještě uvidí, ale nejspíše to převezeme k nim.“

Ani přestěhování týmu do Německa by však nemuselo znamenat konec pro partu lidí, která pro Charouz Racing pracuje. Pravděpodobně by se přestěhovali spolu s týmem.

„Já si myslím, že tým a lidé v něm, ať se bude dít cokoliv, budou držet pohromadě. Přesunou se s autem a vybavením nebo naopak všechno zůstane tady. To záleží na tom, jak se Charouz Racing System a PHM Racing domluví do budoucna. Dohoda je, že pokud by si PHM chtělo vše odvést k nim, lidé by s nimi šli také.“

Co pana Charouze vedlo k tom, aby se zbavil týmu, který od roku 2018 působí ve formuli 2 a od roku 2019 i ve formuli 3, Bob Vavřík netuší. „Možná to bylo výhodné nebo na to má věk, skutečný důvod mi není znám.“

V prosinci minulého roku také tým oznámil jezdecké složení. Piloty stáje se stali veterán série Roy Nissany, který v F2 působí již od roku 2018 a nováček Benavides, ten loni závodil v F3 za stáj Carlin. Nejednalo se o žádné překvapení, jelikož oba piloti se s týmem účastnili už posezonních testů v Abú Zabí.

„Roy Nissany s námi jezdil již v roce 2016 [ve formuli V8 3.5 – pozn. redakce] a já se už tři roky s jeho otcem bavím o tom, že s námi pojede i ve formuli 2. Ale vždy ho nějaká politická obtíž nebo situace přesvědčila, že bude lepší, když pojede tam, kde nakonec jede a až teď se nám povedlo dohodnout.“

„Takže Roye jsme vzali proto, že ho známe a jemu se u nás líbí. Když s námi testoval, říkal, že je to jako by z týmu nikdy neodešel.“

„Co se týče Benavidese, ten má nějaký potenciál. Je to mladý pilot a může se toho ještě hodně naučit. My mu naopak máme co nabídnout. Myslím si, že by z toho mohly být nějaké pěkné výsledky.“

O pilotech pro formuli 2 si Charouz Racing System rozhodoval sám, jelikož s nimi byla podepsána smlouva ještě před prodejem týmu. Ovšem piloty pro formuli 3 si již bude vybírat nový majitel týmu pan Müller.