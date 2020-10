Charles je jiná liga, říká Vettel. Monačan vyrovnal sezónní maximum

Leclerc se na čtvrté místo na roštu postaví letos potřetí, když z druhé řady startoval také na Silverstonu a na Nürburgringu.

Monačan odstartuje do závodu na střední sadě pneumatik. Čtvrtý skončil o 186 tisícin za třetím Maxem Verstappenem.

„Tohle jsme rozhodně nečekali. Čekali jsme lepší výsledek než obvykle, když jsme na Nürburgringu startovali čtvrtí, ale být tak blízko pole position je překvapení,“ řekl pro Sky Sports Leclerc, který na nejrychlejšího Lewise Hamiltona ztratil 438 tisícin sekundy.

„S kolem jsem velmi spokojen, obzvlášť když uvážím podmínky. V posledních dvou jízdách v Q3 se zvedl vítr a v posledním sektoru to bylo velmi zrádné. I tak jsem ale dokázal zajet celkem dobrý třetí sektor.“

Leclerc se obává, že vzhledem ke startu ze špinavé stopy by jeho rozjezd po startu mohl být horší. „Startujeme také na střední sadě, což je možná trochu zrádné, ale uvidíme. Věřím, že střední směs je pro start dobrá.“

Pilot Ferrari ale neočekává takový výkonností rozdíl mezi kvalifikací a závodem jako minule na Nürburgringu. „Hodně jsme se tam trápili s drolením. Podmínky byly dost jiné, bylo mnohem chladněji, zítra ale takové problémy nečekám. Možná se pletu, ale myslím, že zítra by to mělo být mnohem lepší.“

Vettel chtěl do Q3 postoupit na střední sadě

Pro Sky Germany Vettel po kvalifikaci řekl o rozdílu, jakým jej v letošních kvalifikacích poráží jeho týmový kolega Leclerc.

„Není to jen porážka, je to jako jiná liga. Zkouším vše, co můžu. Myslím, že kola, která jezdím, ačkoliv jsem s nimi spokojen, jsou stále příliš pomalá. V tuto chvíli nemohu dělat více než vzít, co je ve mně,“ říká Vettel.

Vettel se pokusil z druhé části kvalifikace postoupit na střední sadě pneumatik. Žlutě značenou směs měl při obou svých pokusech, v Q2 ale zajel nejpomalejší čas.

„Po prvním pokusu jsem měl velmi dobrý pocit. Při druhém pokusu se ale pneumatiky vůbec nezahřály. Ve třetí zatáčce jsem zablokoval kolo a ten pokus byl zničený. Nevím, proč jsem měl takový problém dostat pneumatiky do provozní teploty a proč se pokaždé chovají trochu jinak. Jak jsem řekl, poprvé, když jsem je zkusil, byl vůz dobrý. Myslel jsem, že na střední směsi snadno zopakuji čas z Q1. To byl cíl, ale nebylo to snadné.

Vettel se chtěl měkké sadě vyhnout. „Po celý víkend jsem se s měkkou sadou trápil. Pneumatiky podle mě rychle odešly a drolily se. Vypadá to, že střední sada více vydrží.“