Chápu, proč Ricciardo upřednostnil pauzu před angažmá ve slabém týmu, tvrdí Albon

Daniel Ricciardo po ztrátě sedačky u McLarenu neusiloval o angažmá ve slabším týmu a raději se rozhodl dát si od závodění pauzu. Alexander Albon, který má zkušenosti s podobnou situací, tomu rozumí.

Když se McLaren vloni rozhodl, že se předčasně rozloučí s Danielem Ricciardem, nechal se australský pilot slyšet, že nemá zájem závodit pro týmy z konce startovního pole. Bylo tedy brzy zřejmé, že nebude usilovat o místo v týmech Haas a Williams, které dlouho otálely s potvrzením kompletní jezdecké sestavy pro sezonu 2023.

Pokud se nestane nic nečekaného, čeká Ricciarda minimálně rok mimo závody F1, během něhož bude plnit povinnosti rezervního jezdce Red Bullu.

Podobnou situací si nedávno prošel i jezdec Williamsu Alexander Albon, který po sezoně 2020 ztratil sedačku v F1 a musel si dát roční pauzu. Tu nakonec strávil v seriálu DTM.

„Moje pozice byla ale trochu odlišná,“ uvedl Albon pro britský Autosport.

„Byl jsem hladový po F1 už asi týden poté, co jsem z ní odešel. Rozumím však tomu, jak to cítí. Když máte ve formuli 1 špatné období, a zde mohu mluvit z vlastní zkušenosti, obrovsky vás to vyčerpává. Jsme zrozeni k tomu být konkurenceschopní a hladoví,“ přiblížil 26letý rodák z Londýna.

„Z toho žijeme. Jde o výkon a odvádění dobré práce. Takže ano, je to velmi těžké a myslím, že mi trvalo několik týdnů, než jsem se tak nějak vyrovnal s tím, že jsem přišel o místo,“ vysvětlil jezdec Williamsu, který si díky loňskému vydařenému comebacku zajistil budoucnost ve formuli 1 i pro následující sezony.

„Byl jsem ale mladý a tak trochu jsem cítil, že to ještě neskončilo. Věděl jsem, že bych mohl mít šanci vrátit se. A myslím, že to je možná to, co teď cítí i Mick (Schumacher, pozn. red.).“