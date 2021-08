Chaos v boxech. Jak Russell v Maďarsku unikl penalizaci [+video]

Kromě Hamiltona zajeli všichni jezdci po zahřívacím kole před restartem závodu do boxů. Pozice boxového stání se v tomto případě ukázala jako klíčová. U Mercedesu by měli nevýhodu, protože by musel Hamilton čekat, až přezují minimálně ti před ním.

Naopak George Russell se dostal do zvláštní situace. Williams má garáž na konci boxové uličky. Russell se tak nemohl zařadit do fronty a dostal se vedle ní. Jakmile se po startu rozsvítila zelená světla, Russell vyjel na trať. Poté vracel pozice.

„George si uvědomil svou chybu a tým okamžitě přišel a řekl: ‚Udělali jsme chybu, stáhneme se za Fernanda‘,“ řekl Masi, kterého cituje RacingNews365. „Přišlo to od týmu.“

Ředitel závodu potvrdil, že to bylo správné rozhodnutí. „Rozhodně. Tým přišel a řekl: ‚Dáme Georgovi pokyn, aby se vrátil za Fernanda‘. Proto jste ho viděli, jak hned zpomalil.“

Masi připustil, že pokud by Russell takto nepostupoval, hrozila by mu penalizace. „Hned bych to postoupil stewardům. Bylo správné, co udělali. ozhodně.“