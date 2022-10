Chaos na konci Grand Prix Japonska má kořeny v dávné i nedávné minulosti

Na konci závodu nastal chaos. Většina lidí si myslela, že budou udělovány nižší body. Ve skutečnosti to ale bylo jinak.

Po skončení závodu nebylo příliš mnoho lidí, kteří věděli, že se Max Verstappen stal mistrem světa. Částečně v tom hrála roli penalizace pro Leclerca, ale především... většina lidí si myslela, že se budou udělovat nižší body.

Ve Spa vloni se odjelo pár kol za safety carem. Za to se pak udělovaly poloviční body – po šesté v historii. F1 na to reagovala změnou pravidel. Počty bodů jsou nyní závislé na odjeté vzdálenosti (počtu odjetých kol):

Pozice Méně než 25 % 25 % až 50 % 50 % až 75 % 1 6 13 19 2 4 10 14 3 3 8 12 4 2 6 9 5 1 5 8 6 4 6 7 3 5 8 2 3 9 1 2 10 1

V Japonsku se odjelo 28 z 53 kol (52,8 %), takže by měl platit poslední sloupec. FIA ale udělila plný počet bodů, protože tabulka výše se vztahuje jen na situaci, kdy je závod přerušen a už není restartován.

Podle Christiana Hornera šlo o chybu při změně pravidel, ale jak správně dohledal Andrew Benson z BBC – příslušné kritérium je v pravidlech nejméně od roku 2001! Můžete ho najít v pravidlech z dané sezóny (článek 23).

V roce 2011 jsme měli v Kanadě slavné přerušení závodu kvůli dešti. Závod trval více než 4 hodiny. Od roku 2012 zavedla F1 pravidlo, že závod i s odpočtem nemůže trvat déle než 4 hodiny a to včetně přerušení. Od loňského roku pak byla délka závodu zkrácena na 3 hodiny.

V Japonsku běžel časový limit od chvíle, kdy byl závod odstartován. K restartu pak došlo po necelých 2 hodinách a 15 minutách. Jezdci na mokré trati dokázali odjet polovinu původně plánované vzdálenosti.

Podle současných pravidel by mohly být plné body udělovány i v případě, že se odjede méně než polovina vzdálenosti – stačí, když závod ukončí časový limit a ne červená vlajka. Je to paradoxní, protože pokud by Velkou cenu Japonska ukončila červená vlajka jen o pár minut dříve, odjelo by se o pár kol méně a za vítězství by bylo jen 13 bodů. A obráceně – pokud by byl závod přerušený déle, na trať vyjel safety apod. a odjelo by se třeba jen 18 kol, uděloval by se plný počet bodů. Je zřejmé, že F1 pravidla upraví.

1 kolo, které (ne)zmizelo

Kromě bodů se řešil ještě jeden problém. Existují totiž dva limity. Kromě limitu třech hodin platí ještě limit dvou hodin, po které se může skutečně závodit. Pro příklad nemusíme chodit příliš daleko – dvouhodinový limit se častokrát využívá v Singapuru a nejinak tomu bylo i letos. Limit vypršel a závod v Singapuru byl nepatrně zkrácen. Podle pravidel po vypršení limitu absolvuje vedoucí jezdec ještě jedno kolo. Doslovně tedy závod trvá maximálně 2 hodiny + 1 kolo.

Některé týmy očekávaly, že totéž platí u limitu 3 hodin a po vypršení časového limitu se pojede ještě jedno kolo. To byl také důvod, proč Alonso zajel do boxů poměrně pozdě. Pokud by závod skutečně trval o kolo déle, pravděpodobně by překonal Sebastiana Vettela.

Překvapeni byli zřejmě také u Red Bullu. „Dobře, Maxi, zdá se, že existuje nějaký zmatek ohledně toho, zda závod skončil. Myslíme si, že ano. Ale dovez to domů,“ řekl Verstappenovi jeho inženýr. Charles Leclerc z Ferrari se také musel ptát: „Je konec?“

Podle pravidel ale bylo vše v pořádku. V nich se mluví o celkových třech hodinách. O kole navíc v pravidlech nic není.