Chadwickovou čeká první test s vozem ze seriálu IndyCar

Mezi závodnicemi, které usilují o úspěch v nejvyšších patrech motorsportu, patří 26letá Jamie Chadwicková k těm nejviditelnějším.

Britská jezdkyně na sebe mj. upozornila dvěma tituly v tehdejším dívčím formulovém šampionátu W Serie a před lety i tím, že v roce 2018 vyhrála závod v britské F3. V posledních letech byla Chadwicková také součástí vývojového programu stáje Williams, se kterým je spjata dosud.

V současné době Chadwicková závodí druhým rokem v seriálu INDY NXT, což je nejvýznamnější americký juniorský šampionát. Britka v něm hájí barvy týmu Michaela Andrettiho. V roce 2024 se jí zatím daří o poznání lépe než vloni, když se dočkala i prvního triumfu a v průběžném pořadí ji patří pátá pozice.

A právě letošní výkony ji pomohly k tomu, že se nyní díky svému týmu může těšit na test vozu ze seriálu IndyCar, který proběhne koncem září na okruhu Barber Motorsports Park.

„Je mi potěšením sledovat, jak Jamie jezdecky roste v rámci našeho programu INDY NXT. Práce, kterou odvedla během zimy po své nováčkovské sezoně se projevuje a jsme ohromeni jejím pokrokem. Pole INDY NXT je letos opravdu konkurenční a to, co Jamie dokázala, svědčí o úrovni jejích dovedností a potenciálu. Všichni se těšíme na to, co v září předvede,“ uvedl na adresu Chadwickové šéf Michael Andretti.