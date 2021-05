Cestovní restrikce ohrožují i náhradní Turecko

Velká Británie zařadí od 12. května Turecko na „červený seznam“ velmi rizikových zemí. Každý, kdo se ze země vrátí, bude muset jít na deset dnů do karantény ve státem schváleném hotelu.

Sedm z deseti týmů formule 1 sídlí ve Velké Británii, takže pro F1 je to velký problém.

Problém s červenou listinou má dopad i na finále Ligy mistrů, které se má uskutečnit 29. května v Istanbulu mezi britskými kluby Manchester City a Chelsea. V současné době se usiluje o přesunutí zápasu do Velké Británie.

Situace je docela paradoxní. Rozhodnutí britské vlády přichází tak trochu s křížkem po funuse. V Turecku se totiž situace výrazně zhoršila před měsícem. Nyní je v zemi vyhlášen tvrdý lockdown. Zavřely se opět školy, restaurace, velká část obchodů a je omezeno vycházení. Opatření mají trvat do 17. května a situace se zatím skutečně zlepšuje. Včera hlásilo Turecko 20 tisíc nakažených, což by například u nás odpovídalo 2500 nakaženým za den. V maximu současné vlny to byl trojnásobek.

F1 situaci monitoruje a měla by ji řešit v nejbližších dnech. Do závodu sice ještě zbývá více než měsíc, ale rozhodnutí o jeho konání musí z logistických důvodů padnout dříve.

Britská vláda červený seznam průběžně aktualizuje. V minulosti zaměstnanci F1 dostali pro cestování od britské vlády výjimky.