Český útok na Le Mans! Mičánek Motorsport odhalil ambiciózní plány

Součástí programu letošní čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans budou na legendární trati La Sarthe i závody šampionátu Lamborghini Super Trofeo Europe, ve kterých bude mít Česká republika významné zastoupení. Brněnský tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra do kompletního seriálu opět nasadí dva vozy Lamborghini Huracan a tři ze čtyř závodních sedaček obsadí čeští závodníci.

Zkušený slovenský veterán Štefan Rosina spolu s Bronislavem Formánkem ve třídě Pro-AM a dva nadějní čeští junioři Jáchym Galáš a Matěj Pavlíček ve třídě PRO mezi absolutní evropskou elitou. Dva vozy s českými vlaječkami v barvách tradiční české stáje absolvují kompletní sezonu Super Trofea, která letos zavítá i do Le Mans.

Rosina přichází do Mičánkova týmu jako úřadující vicemistr evropského seriálu vozů GT2, kde reprezentoval značku KTM a fanoušci ho mohou z minulosti znát i díky jeho podílu na komentování velkých cen formule 1.

„Pro mě byla dohoda se Štofim jasná priorita. Po jezdecké stránce je to jeden z největších profesionálů ve střední Evropě a věřím, že do týmu zapadne i po lidské stránce,“ říká manažer týmu Jiří Mičánek.

„Líbí se mi profesionalita, se kterou k závodění Jirka přistupuje, jeho komunikace a dynamika celého týmu,“ vysvětluje šestatřicetiletý slovenský pilot, proč se rozhodl přestoupit.

Rosina se bude v závodech střídat s dlouholetým pilotem brněnského týmu Bronislavem Formánkem a očekávání jsou vysoká. V rámci kategorie Pro-AM by se československá posádka měla pravidelně objevovat mezi nejlepšími třemi. „Čekáme, že sezóna bude extrémně těžká hlavně kvůli velmi silné a početné konkurenci. Na druhou stranu víme, že naše místo je pravidelně na stupních vítězů Pro-AM a se Štefanem a Broňkem se tam budeme chtít opět ukazovat na každém podniku,“ říká Jiří Mičánek.

Ještě atraktivnější bude pro české diváky druhá Mičánkova posádka. V té spojí síly dva velcí talenti českého motorsportu Jáchym Galáš a Matěj Pavlíček. Ještě loni byli tito dva velcí rivalové a až do posledního závodního víkendu proti sobě bojovali o titul ve středoevropské okruhové zóně. Šampionem se nakonec stal Galáš a nyní s největším soupeřem z minulé sezony spojí síly. Spolu s Matějem Pavlíčkem vstoupí mezi profesionály v evropském Super Trofeu.

Matěj Pavlíček a Jáchym Galáš (foto: Mičánek Motorsport)

„Když jsme juniorský program rozjížděli, počítali jsme s tím, že oba jezdci budou připravení pro Super Trofeo nejpozději za dva roky. Vzhledem k jejich výsledkům už nebylo na nic čekat, v zónovém mistrovství střední Evropy by stagnovali,“ vysvětluje Jiří Mičánek.

Pro oba mladé piloty bude znamenat návrat na velkou evropskou scénu velkou výzvu. Tou největší bude obrovský počet kvalitních soupeřů. „V kvalifikaci je prvních deset aut v jedné vteřině, to z ní bude dělat nejdůležitější část každého víkendu. Zároveň čekám, že ten seriál bude mnohem více kontaktní,“ předpovídá Jáchym Galáš, který bude chtít v Super Trofeu zúročit působení v evropském seriálu cestovních aut TCR. Novinkou pro něj ale budou pit stopy, ty z předchozí kariéry nezná.

Matěj Pavlíček se těší i na velmi zajímavý výběr tratí. „Jsou to skvělé světové okruhy. Část z nich sice neznám, ale mám je naježděné na simulátoru, takže by to neměl být handicap,“ říká. Na přípravu na simulátorech se oba piloti soustředí už teď pod vedením týmového inženýra a pilota Josefa Záruby. Ten se stará i o kondiční trénink obou pilotů.

Sezona šampionátu Lamborghini Super Trofeo Europe odstartuje o závodním víkendu vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC ve slavné italské Imole už 19.-21. dubna. Do Le Mans celý seriál zavítá jako doprovod legendární čtyřiadvacetihodinovky v týdnu od 11. do 15. června. Všechny závody je možné živě sledovat na YouTube.

Kromě tří českých pilotů u týmu Jiřího Mičánka bude mít Česká republika své zastoupení v Le Mans i v závodech seriálu Le Mans Cup. V něm absolvuje kompletní sezonu český tým Bretton Racing ve třídě LMP 3 i s Danem Skočdopolem v posádce. Mladý závodník v zimě sbíral zkušenosti v Asijské Le Mans Series, kde si připsal jedno vítězství na trati Yas Marina v Abú Zabí.