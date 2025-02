Český tým získal mistrovský titul v Asijské Le Mans Series!

Bretton Racing vyhrál celkové pořadí třídy LMP 3 a jako první tým startující pod českou vlajkou získal titul v některém ze šampionátů pod hlavičkou organizace ACO, která je zároveň promotérem 24 hodin Le Mans a vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC.

Závodní stáj, kterou založili otec a syn Tomáš a Dan Skočdopolovi, nasadila do Asijské Le Mans Series druhou sezonou v řadě prototyp Ligier JS P320. Sám Dan Skočdopole byl součástí závodní posádky v prosinci v Sepangu, kde tým získal dvě čtvrtá místa.

Pro závěrečné čtyři únorové závody se Skočdopole přesunul do manažerské pozice a v posádce ho vystřídal Australan Griffin Peebles. Ten spojil síly se stálými dánskými jezdci Theodorem Jensenem a Jensem Renem Mollerem. A nové trojici se dařilo, Bretton Racing ve čtyřech závodech v Dubaji a v Abú Zabí získal vítězství, dvě druhá místa a třetí příčku, což nakonec stačilo k titulu s náskokem 7 bodů na druhý britský tým RLR MSport.

Vysněným cílem pro Bretton Racing je účast v Le Mans. Dalším krokem v cestě na La Sarthe má být pro českou stáj účast v kompletní sezoně šampionátu Le Mans Cup. Podle předběžné startovní listiny chce Bretton Racing do série, která doprovází Evropskou Le Mans Series, nasadit dva již nové vozy Ligier JS P325. V jednom z nich by se měl střídat i sám Dan Skočdopole. Sezona startuje 5. dubna v Barceloně a týmy v Le Mans Cupu se zároveň mohou těšit i do Le Mans, kde budou v červnu doprovázet legendární čtyřiadvacetihodinovku.

Úspěch týmu Bretton Racing připomněl sezonu 2009 v Le Mans Series, kdy celkový mistrovský titul s prototypem Aston Martin LMP 1 získali Jan Charouz, Tomáš Enge a Stefan Mücke. Česko-německá posádka v památném roce pro český motorsport závodila v ikonických Gulf barvách.