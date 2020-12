Český simracer vám na oficiálním videu ukáže vnější okruh. Jaké výzvy jezdce čekají?

O vnějším okruhu se říká, že je to skoro ovál. Američan by tomu asi nerozuměl. Na jezdce totiž čeká 11 zatáček a tři dlouhé rovinky.

Na druhou stranu existuje minimálně jedna vlastnost nebo soubor vlastností, které tento závodní víkend trochu přiblíží závodům na ovále. Jedno kolo má délku jen 3 543 metrů. Jezdci ho během závodu absolvují 87krát!

A bude to hodně krátké kolo. Dostaneme se pod 1 minutu a to výrazně. Simulace formule 1 ukazují, že by pole position mohla mít hodnotu asi 54,3 sekund. Mohlo by to být ještě rychlejší, pokud by byly tři DRS zóny, ale nakonec budou „jen“ dvě. Budou stejné jako o minulém víkendu, jen o jednu méně.

První DRS zóna bude mít detekční bod 50 metrů před 1. zatáčkou a aktivační bod 23 metrů za 3. zatáčkou.

Druhá DRS bude mít detekční bod 110 metrů před 10. zatáčkou a aktivační bod 170 metrů za 11. zatáčkou.

Jak už jsme uvedli, časy budou pod 1 minutou. V historii formule 1 pamatujeme situaci, kdy se jezdec v kvalifikaci dostal pod čas 1 minuty. Niki Lauda získal pole position na GP Francie 1974 na okruhu v Dijonu v čase 58.790 s.

Na druhém místě je pak kvalifikace na GP Jižní Afriky 1985, kde Nigel Mansell zajel kolo za 1:02.366.

Vnější okruh v Bahrajnu vám na oficiálním videu Williamsu představí český simracer Martin Štefanko.