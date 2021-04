Česko a Slovensko v dobré společnosti. Podívejte se, kam všude už Red Bull vzal svůj vůz

David Coulthard vzal v roce 2018 vůz RB7 na vrchol budovy One Thousand Museum v Miami, kde předvedl několik donuts. Budova má 62 pater a 215 metrů na výšku.

Nizozemsko se mělo k radosti fanoušků Maxe Verstappena vloni vrátit do kalendáře F1. Nakonec však kvůli pandemii koronaviru došlo k odkladu. Verstappen a Albon tak alespoň vyrazili na turné.

Max Verstappen usedl v lednu 2016 do vozu Red Bull RB7 z roku 2011 a projel se po sjezdovce na hoře Hahnenkamm u rakouského Kitzbühelu. Mimochodem... sněhové řetězy původně nebyly v plánu. Jakmile Red Bull vyložil vůz, tak okamžitě zapadl do sněhu. Rychle si proto opatřil sněhové řetězy.

Miami

Formule 1 zavítá příští rok do Miami. Vozy Red Bullu se už v tomto městě proháněly. Max Verstappen vzal v roce 2018 vůz RB7 ale i na další místa USA: do Skalnatých hor a Colorada. V Miami to byla především pláž South Beach.



Red Bull v Miami (South Beach). Foto: Red Bull Content Pool



Red Bull v Miami (South Beach). Foto: Red Bull Content Pool



Colorado, Skalnaté hory. Foto: Red Bull Content Pool