Češi i Slováci získali medaile na prvních FIA Motorsport Games v Římě

Okruh Vallelunga severně od Říma, který s 15 zatáčkami měří 4085 metrů, se stal dějištěm soutěží FIA Motorsport Games 2019. Jezdci se utkali v kategoriích GT Cup (s vozy GT3), TCR, formule 4, drift, slalom s motokárami a digital cup (virtuální závody pro simulátorové závodníky).

V samotném Římě se poté uskutečnilo slavnostní zahájení a ukončení her motorsportu, a to v kulisách starověkých památek.

Největší úspěch z reprezentantů České republiky zaznamenal Michal Reichert v soutěži ve driftování. Reichert po finálovém klání drifterů získal s vozem BMW M3 E92 stříbrnou medaili za vítězným Ukrajincem Dimitrijem Illjukem.

Svého medailistu z prvních her motorsportu v Římě má i Slovensko. Dlouholetý pilot cestovních vozů TCR Maťo Homola obsadil druhou pozici v prvním ze dvou víkendových závodů v kategorii TCR Cup. V neděli poté Homola dojel pátý a v celkovém bodovém součtu získal bronzovou medaili.

Homola získal ve své kariéře zkušenosti i ze světového poháru cestovních vozů WTCR a během televizních přenosů formule 1 spolupracuje se Sport TV jako komentátor v roli experta. Na okruhu Vallelunga startoval slovenský pilot s vozem Hyundai i30 N TCR.

The final medal table in all its glory:#FIAMGames #RaceOfNations pic.twitter.com/x7D63KiZeF