Červené vlajky a konec. Postupovala FIA správně, když už nerestartovala kvalifikaci?

Charles Leclerc se v závěru kvalifikace postaral o červené vlajky. Ředitelství závodu poté už kvalifikaci nerestartovalo, což dost zásadně ovlivnilo pořadí.

Předčasný konec kvalifikačních soubojů ovlivnil pořadí, ale to už ke kvalifikacím formule 1 patří. Kvalifikace byla přerušena 1 minutu a 36 sekund před koncem. Poté už nebyla restartována.

Podle pravidel může jezdec zajet (dojet) měřené kolo i poté, co čas pro danou část kvalifikace vyprší. Do daného kola však musel najet v okamžiku, kdy ještě čas běžel.

Pokud tedy do konce kvalifikace zbývá pár sekund, je zřejmé, že nemá smysl kvalifikaci restartovat. V Miami ale do konce zbývala ještě 1 minuta a 36 sekund.

Ve třetí části zajeli jezdci kolo za 1 minutu a 26 až 1 minutu 28 sekund. V tomto případě navíc mluvíme o celém kole, které je delší. Projet cílovou čárou včas tedy bylo možné – ale pouze teoreticky.

Přípravná kola trvají samozřejmě o mnoho déle. Jezdci se snaží v první řadě zahřát pneumatiky. Konec konců v posledních dnech došlo dvakrát k úpravě pravidel pro restart závodu. Do zaváděcího kola vyjede safety car výrazně dříve, aby mohl jezdec na čele závodu určovat lépe tempo a jezdci si mohli zahřát pneumatiky. V Melbourne si po chaotickém restartu jezdci stěžovali, že je měli studené.

Druhým úkolem jezdce v přípravném kole je vytvořit si dostatek prostoru před sebou.

Podívali jsme se na přípravná kola jezdců Red Bullu ve třetí části. V případě Péreze uplynulo od vyjetí z boxové uličky po překročení čáry na startovní rovince 1 minuta a 46 sekund. V případě Verstappena bylo přípravné kolo o 3 sekundy kratší. Tímto tempem by tedy po restartu do měřeného kola nestihli najet.

Není těžké si představit, co by se v případě restartu dělo. Na trati by nastal chaos, předjíždění a někteří jezdci by do měřeného kola nestihli najet. Ředitelství závodu tedy postupovalo správně.

U Red Bullu o tom diskutovali

Ted Kravitz ze Sky Sports po kvalifikaci řekl, že Red Bull situaci řešil. Verstappen totiž po vlastní chybě první pokus vzdal a byl tak bez času.

„Po kvalifikaci se Christian Horner a Adrian Newey na boxové zdi ptali Jonathana Wheatleyho – člověka, který má u Red Bullu na starost pravidla, zda je to legální... zda může ředitel závodu říct, za jakých okolností nebude kvalifikace pokračovat.“

„Samozřejmě byli rádi, že byl Pérez na prvním místě. Kdybyste byli cyničtí, mohli byste říct, že chtěli na pole position Verstappena, ale já si nemyslím, že takhle uvažují. Ve skutečnosti vím, že takhle neuvažují. Chtěli, aby byli jezdci na prvním a druhém místě. Aby se tak stalo, bylo potřeba v kvalifikaci pokračovat.“

„Chtěli pochopit, zda bylo v moci ředitele závodu říci, že kvalifikace nebude pokračovat – což ve skutečnosti bylo.“