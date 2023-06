Červená pro Verstappena. Marko mu zatrhl jízdu s F1 v zeleném pekle

Max Verstappen přiznal, že mu Red Bull nepovolil demo jízdu s vozem F1 na legendární Severní smyčce, která je součástí Nürburgringu.

Před několika dny Red Bull oznámil, že Sebastiana Vettela a Daniela Ricciarda čekají exhibiční jízdy se staršími vozy F1 na Nordschleife, která je součástí okruhu Nürburgring.

O jízdu v tzv. zeleném pekle, jak se historické části slavného německého okruhu přezdívá, na níž se závody F1 jezdily až do roku 1976, měl podle svých slov zájem i Max Verstappen. K jeho jízdě ale nakonec nedojde.

„Chtěl jsem jet, ale Helmut (Marko, poradce Red Bullu pro motorsport, pozn. red.) mi to nedovolil,“ uvedl v dějišti nadcházející Grand Prix Kanady Verstappen.

„Věděl totiž, že bych se snažil jet na limitu. Lákalo by mě to," přiznal dvojnásobný mistr světa s tím, že se příliš nesnažil, aby byla jízda umožněna i jemu.

„Nechtěl jsem začínat zbytečné problémy. Slyšel jsem, že se tahle věc chystá. Helmut seděl u stolu, když se o tom začalo mluvit, a řekl: ,Ne, ne, ty nepojedeš!‘“

Verstappen nicméně připustil, že by ho jednou lákalo pokusit se o pokoření rekordu tzv. Severní smyčky, který momentálně drží speciál Timo Bernhard s prototypem Porsche 919 Hybrid Evo.

„Rád bych to zkusil. Ne však s pneumatikami pro demo jízdy, ale s nějakými pořádnými. To ale není povoleno. Jet tam je rovněž riskantní. Záleží, jak byste případně narazili do bariér, i když to samozřejmě neplánujete,“ dodal Verstappen k možným rizikům.