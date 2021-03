Černý kůň sezóny? Tost o triku s DRS a množství paliva v testech

Júki Cunoda skončil v testech na druhém místě. Pomohlo mu k tomu ale DRS. Normálně je aktivační zóna 170 metrů za 15. zatáčkou, ale Cunoda otevřel zadní křídlo v podstatě hned poté, co na cílové rovince srovnal svůj vůz. Předsezónní testy nejsou součástí závodního víkendu, takže to nebylo v rozporu s pravidly. Na druhou stranu mu to zvýšilo maximální rychlost a posunulo ho to v pořadí.

Šéf AlphaTauri popírá, že by šlo o úmysl. „Nebylo to v plánu,“ řekl Tost pro Sky. „Normálně to všechno funguje automaticky. Aktivoval DRS příliš brzy. V budoucnu už to neudělá.“

Objevily se také narážky, že tým jezdil „na výpary“. „Auto nebylo prázdné,“ vysvětluje Tost. „Byl něm byl benzín. Jinak by vůbec nejelo,“ žertoval.

Na otázku, zda Cunoda mohl odjet ještě pár kol, odpovídá „Měl naloženo na více než na pět nebo šest kol. Mohl odjet ještě nejméně deset nebo patnáct kol.“

„Faktem však je, že naše auto funguje celkem dobře a že oba jezdci jsou v dobré kondici.“

Lando Norris si poté z Cunody utahoval na Instagramu. McLaren ale vnímá, že AlphaTauri může být jedním ze soupeřů v boji o třetí místo v Poháru konstruktérů.

„Je to velmi talentovaný jezdec, o tom není pochyb,“ řekl o Cunodovi technický šéf McLarenu James Key, který dříve působil právě u týmu z italské Faenzy.

„Ano, AlphaTauri vypadá silně,“ přiznává Lando Norris. „Když se podíváte na onboard záběry a data, vypadá to, že jde o velmi silné auto.“