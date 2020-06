Černí lidé jsou častokrát větší rasisté než bílí, prohlásil Ecclestone

Bernie Ecclestone přeměnil formuli 1 v miliardový byznys a ve vedení „královny motorsportu“ stál u počátků kariéry Lewise Hamiltona, jediného pilota tmavé pleti ve startovním poli, který pomalu míří k překonání všech „nepřekonatelných“ rekordů Michaela Schumachera. Ecclestone pochopitelně zaznamenal Hamiltonův aktuální boj za větší diverzitu ve světě motorsportu, iniciativa pilota Mercedesu však podle účastníka Grand Prix Monaka z roku 1958 příliš užitku nepřinese.

„Lewis je trochu zvláštní. Určitě je velmi, velmi, velmi talentovaný jezdec a vypadá to, že má talent i pro veřejné projevy,“ rozpovídal se Ecclestone v rozhovoru pro webové stránky zpravodajské televize CNN.

„Kampaň, kterou vede za černochy, je úžasná. Odvádí skvělou práci a právě lidem, jako je on, se snadno naslouchá.“

„Nemyslím si ale, že to přinese něco dobrého nebo špatného pro formuli 1. Donutí to lidi přemýšlet, a to je důležitější. Řekl bych, že to je pro každého stejné. Lidé se donutí trochu přemýšlet a řeknou si: ‚Co se to kruci děje? Někdo není jako bílí lidé a černí lidé by stejnou cestou měli přemýšlet o bílých.‘“

„V mnoha případech jsou černí lidé většími rasisty než ti bílí.“

Bourání soch je stupidní

Podle Ecclestona nebudou lidé měnit své názory na různé rasy snadno. Brit také odsoudil celosvětové strhávání pomníků kontroverzních osobností včetně obchodníků s otroky – tuto činnost naopak podpořil Hamilton při strhávání sochy Edwarda Colstona (v letech 1710 až 1713 člen britského parlamentu, jako obchodník také zapojen do obchodu s otroky; pozn. red.) v anglickém Bristolu.

„Myslím si, že vše začíná školním vzděláváním,“ pokračoval v rozhovoru Ecclestone.

„Díky tomu lidé vyrůstají, aniž by o něčem takovém museli přemýšlet. Já si myslím, že odstraňování všech těch soch je naprosto stupidní. Měli by je nechat tam, kde jsou. Radši vezměte děti ze školy, ukažte jim je a řekněte jim, proč tam stojí, co ti lidé udělali a proč to bylo špatné.“

Formule 1 se od Ecclestona distancovala

Na Ecclestonovo vyjádření pro CNN zareagovalo i vedení formule 1 s vlastním prohlášením, ve kterém se od jeho slov distancuje.

„V časech, kdy je zapotřebí jednoty pro boj s rasismem a nerovností, vyjadřujeme naprostý nesouhlas se slovy Bernieho Ecclestona, která nemají místo ve formuli 1 ani ve společnosti. Pan Ecclestone nezastává ve formuli 1 od roku 2017 žádnou roli, jeho titul čestného předsedy vypršel v lednu 2020“, stojí v prohlášení.

Foto: Getty Images / Mark Thompson