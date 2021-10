Celý závod byl jen o práci s pneumatikami, hodnotí Verstappen

16:36 | Esteban Ocon v závodě nestavěl.

12:04 | Dvě hodiny do startu. V Instanbulu vyloženě neprší, jen mrholí. Je ale chladno, mokro. Zatím to vypadá, že by se mohlo startovat na pneumatikách do přechodných podmínek.

11:12 | McLaren využil nepříliš dobré kvalifikace Ricciarda (16. místo) a nasadil mu nové komponenty PJ. Australan odstartuje z posledního místa.

10:20 | Hodně zajímavé. Podle Pirelli je nejrychlejší strategie na dvě zastávky. První stint na střední a další dva pak na tvrdých pneumatikách.