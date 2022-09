Celkově to byl pozitivní víkend, hodnotí Staněk podnik na Zandvoortu

Zaváhání soupeřů dokázal v předposledním podniku využít český zástupce ve formuli 3 Roman Staněk. Pilot italské stáje Trident se po dvou závodech na Zandvoortu posunul na třetí místo průběžného pořadí.

„Start jsme měli celkem dobrý. Po první zatáčce jsem bojoval o pódium, ve druhé zatáčce jsem to trochu pokazil. Nechtěl jsem mít kontakt s Jakem Crawfordem, takže jsem musel trochu ubrat a předjel mě Franco Colapinto,“ popsal Staněk start nedělního závodu ve zhodnocení víkendu pro F1sport.

„Celkově jsme měli dobrou rychlost, akorát přední gumy nám trochu odcházely, takže bylo těžké atakovat lepší pozice. Celkově to byl pozitivní víkend, v kvalifikaci jsme měli smůlu, ale vytěžili jsme z toho to, co jsme měli a teď nás čeká Monza, kde se to všechno rozhodne.“

Před posledním podnikem na legendární italské trati ztrácí Staněk na vedoucího Victora Martinse 17 bodů. Druhý Isack Hadjar je před Staňkem o 12 bodů. K dispozici jich je ještě 39.

„Zítra už se budeme připravovat na Monzu. Je to jedna z mých oblíbených tratí, takže se těším,“ dodává Staněk, který na italské půdě v Imole na začátku letošní sezóny získal své první vítězství ve F3.

Právě v Monze získal Staněk ve své první sezóně ve F3 v roce 2020 první body, když dojel v barvách českého týmu Charouz Racing System osmý.