Celkově to byl pozitivní den, říká Hamilton. Fanouškům by chtěl přivézt dobrý výsledek

Pro jezdce to nebyl snadný pátek. Ve druhém tréninku, který je nejdůležitější, byly čtyřikrát vyvěšeny červené vlajky.

Hamilton skončil v prvním tréninku na čtvrtém místě za Leclercem. Ve druhém tréninku výsledek zopakoval. Leclerc byl sedmý.

„Celkově to byl pozitivní den. Je to neuvěřitelná trať a první sektor je skvělý – můžete tam opravdu zabrat, zejména s novým povrchem,“ řekl Hamilton. „V prvním tréninku nebylo vyvážení tak dobré, jak by mohlo být, ale mezi jednotlivými tréninky jsme udělali velký pokrok a jsem spokojený se směrem, kterým jsme se vydali.“

„Přes noc nás čeká ještě nějaká práce a vzhledem k tomu, že se má změnit počasí, musíme zůstat soustředění, ale jsme v dobré pozici a těším se, co dokážeme.“

„Bylo úžasné vidět tolik mých fanoušků v červeném, za což jsem opravdu vděčný, a doufám, že jim o víkendu přivezu dobré výsledky!“

„Byl to konstruktivní den, během tréninků jsme vyzkoušeli mnoho různých nastavení a mám pocit, že jsem se dozvěděl hodně o našem autě a o tom, jak z něj můžeme vytěžit maximum v nadcházejících závodech,“ řekl Leclerc.

„Nepodařilo se nám dát všechno dohromady, protože druhý trénink přerušily četné červené vlajky a provoz na trati, ale myslím si, že náš výkon je lepší, než je teď na papíře. Bude zajímavé sledovat, jak změna podmínek, zejména pokud jde o směr větru, ovlivní zítřejší relace.“