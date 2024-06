Celkem katastrofa, říká o svém rozstřelu Hamilton

George Russell skončil v rozstřelu na čtvrtém místě, Hamilton o dvě pozice níže. Na Verstappena ztratil na krátkém Red Bull Ringu 0,584 sekundy.

„Po celý rozstřel jsem vůbec nebyl v mixu,“ řekl Hamilton. „Z mého pohledu to bylo dost katastrofální.“

„Co k tomu říct? V tréninku jsem se cítil dobře. Z auta jsem měl celkově dobrý pocit. Nemyslím si, že jsme měli tempo na to, abychom byli na pole position, ale byla to velmi špatná kola. Každé z nich.“

Hamilton se chce spíše soustředit na kvalifikaci a na závod než na sprint. Neočekává, že by se zítra výrazně posunul vpřed.

„Nepředjíždí se tady zrovna skvěle, ale dáme do toho všechno. Obvykle to není tak rušný závod, takže se soustředíme hlavně na to, abychom zítra zajeli lepší kvalifikaci.“

Russell je spokojenější

George Russell skončil čtvrtý, na Verstappena ztratil 0,368 sekundy a nebyl daleko od toho, aby porazil třetího Piastriho.

„Upřímně řečeno, měkké pneumatiky byly opravdu dobré a moje kolo bylo opravdu silné,“ řekl Russell.

„Byl jsem docela překvapený tím odstupem, ale myslím, že jsem to přehnal ve svých výjezdových kolech.“

„Ve výjezdovém kole jsem z pneumatik vytáhl příliš mnoho života a myslím si, že jsem je pravděpodobně připravil o špičkovou přilnavost. To je tak nějak jediné vysvětlení, které v tuto chvíli mám, protože kolo bylo dobré, pravděpodobně moje nejlepší kolo v rozstřelu, přesto to byl docela krok zpět. Čtvrté místo je ale pořád skvělá pozice pro zítřejší boj.“

„Zítra ve sprintu budu určitě bojovat o stupně vítězů, ale nejdůležitější je samozřejmě hlavní závod. Je to potvrzení toho, že jsme v mixu. V tuto chvíli jsme asi trochu před Ferrari a kousek za McLarenem.“