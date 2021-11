Čekání na poslední jméno. Alfa Romeo rozhodne v nejbližších dnech o druhém jezdci

Švýcarský tým již podepsal smlouvu s Valtterim Bottasem na rok 2022, ale rozhodnutí o tom, kdo bude Finovým týmovým kolegou, se táhne již několik týdnů.

Favoritem byl čínský pilot Kuan-jü Čou, kterému patří druhé místo v šampionátu F2. Mluvilo se také o Piastrim.

Poté do hry vstoupil Michael Andretti, který chtěl tým koupit. Pokud by se to povedlo, jezdil by vedle Bottase nejspíše Colton Herta. Jednání však zkrachovala.

„Rozhodnutí přijmeme nyní, kdy jsme z různých důvodů trochu méně v centru pozornosti,“ řekl šéf týmu Frédéric Vasseur v Mexiku. „Rozhodnutí přijmeme v příštích dnech, pravděpodobně po Brazílii.“

„Musíme ohledně toho zachovat klid. Je to důležitá volba. Není to snadné. Rozhodneme se brzy a jakmile bude rozhodnutí učiněno, budete o něm informováni.“

Alfa Romeo tak nebude čekat na závěr sezóny F2, kterou čekají ještě závody v Saúdské Arábii a Abú Dhabí.

Antonio Giovinazzi stále doufá, že mu jeho zkušenosti s týmem pomohou.

„Už teď je otázkou, jestli je zájem měnit oba jezdce s novými předpisy, nebo jestli je s novými předpisy důležitá stabilita. Víme, že příprava bude velmi krátká s dvakrát třemi dny a nakonec by mohla být kratší při problému se spolehlivostí nebo počasím,“ říká Vasseur v narážce na předsezónní testy.

„Znamená to, že musíme být připraveni od prvního dne, protože moc dobře víme, že v tomto druhu šampionátu se velmi často stává, že v prvním závodě můžete získat velké body pro tým uprostřed pole. Je pravda, že je to (stabilní jezdecká sestava) faktor, který rozhoduje, ale není to faktor jediný.“