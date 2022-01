Čekají nás letos přestupové spekulace? Podívejte se, kdy jezdcům končí smlouvy

Trh s jezdci v posledních letech zažívá turbulentní časy. Vloni jen tři z deseti týmů (Mercedes, Alfa Romeo, Williams) měly stejnou jezdeckou sestavu. Většina týmů vyměnila jednoho jezdce. Zcela novou jezdeckou sestavu pak měl jeden tým – Haas.

Letos právě tyto tři týmy jako jediné vyměnily jezdce. Alfa Romeo dokonce oba.

Jak tomu bude příští rok? Může to záviset na tom, jak na tom letos budou jednotlivé týmy. Někteří jezdci zejména v menších týmech pak mají jen roční smlouvu.

Júki Cunoda se bude muset letos zlepšit, aby si udržel sedačku, i když nevíme, do jaké míry do jeho angažmá zasahuje smlouva s Hondou, která Red Bullu přenechává své pohonné jednotky.

Nepřekvapilo by nás, pokud by na konci roku skončil Sebastian Vettel – a to v případě, že forma Astonu Martin nebude dobrá, nebo bude mít naopak Lawrence Stroll jiné plány.

Pokud jde o hlavní týmy, tak by mohla situace zůstat stabilní a přestupy lze očekávat až po sezóně 2023, kdy končí smlouva Hamiltonovi a je reálné, že Brit ve F1 skončí.

Sainzovi letos skončí smlouva. Tým je však se Španělem maximálně spokojený a v blízké době se očekává prodloužení smlouvy.

Zajímavější to může být u Red Bullu. Bude Pérez pokračovat i v příštím roce? Vrátí se do týmu Gasly, nebo najme Red Bull někoho nového?

Jedná se však jen o smlouvy. Z minulosti víme, že jezdec může skončit i předčasně. Ve Velké Británii už spekulují, že pokud by Hamilton skončil už na konci letošního roku, mohl by ho nahradit Leclerc.

Smlouvy

Jezdec Tým Konec smlouvy Lewis Hamilton Mercedes 2023 George Russell Mercedes 2023 Max Verstappen Red Bull 2023 Sergio Pérez Red Bull letos Charles Leclerc Ferrari 2024 Carlos Sainz Ferrari letos Lando Norris McLaren 2025 Daniel Ricciardo McLaren 2023 Esteban Ocon Alpine 2024 Fernando Alonso Alpine letos Pierre Gasly AlphaTauri 2023 Júki Cunoda AlphaTauri letos Sebastian Vettel Aston Martin letos Lance Stroll Aston Martin ? Nicholas Latifi Williams letos Alexander Albon Williams letos Valtteri Bottas Alfa Romeo 2024 Kuan-jü Čou Alfa Romeo letos Mick Schumacher Haas letos Nikita Mazepin Haas letos

Zdroj dat: Racingnews365.com