Čekají na vás další úspěchy, prohlásil Hamilton při rozlučce s Mercedesem

Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton má za sebou turné, v rámci kterého se loučil s Mercedesem, a to jen několik týdnů předtím, než se oficiálně stane členem Scuderie Ferrari.

Hamilton v minulém týdnu absolvoval několik zastávek. Mimo jiné navštívil Kuala Lumpur, kde sídlí titulární sponzor Mercedesu, společnost Petronas, a vynechat samozřejmě nemohl ani sídlo týmu v britském Brackley.

Na závěrečném setkání s týmem Hamilton prohlásil, že stáj čekají v budoucnu další úspěchy, a zároveň poděkoval za společně strávených 12 sezon, během kterých se stal šestkrát mistrem světa.

„Já odcházím, vy ale půjdete dál a budete mít mnohem víc dalších úspěchů, protože jste neuvěřitelná parta lidí,“ řekl Hamilton v továrně Mercedesu.

„Je tu spousta talentu i vášně. Každý by byl šťastný, kdyby s vámi mohl pracovat. Doufám, že až jednou skončím se závoděním, budu se moci vrátit a všechny navštívit,“ nechal se slyšet brzy 40letý závodník.

„Na světě není jezdec, který by s jedním týmem něco takového prožil, o to těžší je pro mě odejít. Odnáším si ale jen ty nejlepší vzpomínky. Byli jste součástí mého snu a věřím, že jste to tak měli také. Z celého srdce moc a moc děkuji. Také moje rodina vám děkuje za obětavost po všechny ty roky, takže velké díky všem. Bůh vám žehnej,“ dodal Hamilton, který v příštím roce vstoupí do 18. sezony v rámci své kariéry v F1. Teprve potřetí však v jiných barvách.