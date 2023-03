Čeká Verstappena spanilá jízda na pódium? Podívejte se, ze kterých nejnižších pozic jezdci vyhráli

Max Verstappen odstartuje do závodu z 15. místa. Dokáže dojet na stupních vítězů nebo ještě lépe?

Fernando Alonso odstartuje ze druhého místa, ale je realista. Neočekává, že bude moci bojovat s Pérezem o vítězství, ale uvědomuje si, že těžká bude i obhajoba druhého místa. Jedním z velkých soupeřů by pro něj mohl být Max Verstappen a to přesto, že odstartuje až z 15. místa.

„Mají výhodu,“ řekl Alonso. „Nevím, ve kterém závodě vloni to bylo, ale vyměnil pohonnou jednotku, startoval jako poslední a přesto dojel druhý nebo dokonce závod vyhrál. Myslím si, že není pochyb o tom, že bude na stupních vítězů a to minimálně.“

Na startovním roštu budeme mít dnes deset vítězů grand prix formule 1. Vítězství z nejnižší pozice z nich získal Fernando Alonso – bylo to ale více než kontroverzní vítězství. Jde samozřejmě o Grand Prix Singapuru v roce 2008. Alonso startoval z 15. místa a závod vyhrál poté, co „náhodou“ zajel do boxů krátce předtím, než boural jeho týmový kolega Nelson Piquet Jr. a na trať musel safety car. Alonsův druhý nejlepší výsledek je z Grand Prix Evropy v roce 2012, kde vyhrál po startu z 11. místa.

Celkem 7 vítězství v historii F1 bylo získáno po startu z horší pozice. Rekord drží John Watson, který v roce 1983 dokázal v Long Beach vyhrát se svým McLarenem po startu z 22. pozice.

Ze současných jezdců jsou za Alonsem na druhém sdíleném místě Lewis Hamilton a Max Verstappen. Brit má na kontě 103 vítězství. V roce 2018 dokázal v Německu vyhrát po startu ze 14. místa.

Stejného výsledku dosáhl Max Verstappen vloni v Belgii. Verstappen sice vyhrál kvalifikaci, ale po penalizacích za překročení komponent pohonné jednotky startoval ze 14. pozice.

Stupně vítězů

Pokud bychom se u Verstappena podívali na stupně vítězů, pak jeho osobním maximem je Velká cena Ruska v roce 2021. Hamilton tam oslavil 100. vítězství a Verstappen druhé místo po startu z 20. místa! Verstappen tehdy dostal penalizaci za překročení počtu komponent pohonné jednotky a také si přivezl penalizaci za slavnou kolizi s Hamiltonem v Monze.

Na druhém místě je pak u Verstappena Velká cena USA v roce 2018 (slavné Icemanovo poslední vítězství). Verstappen tam dokázal dojet druhý po startu z 18. místa. Za špatnou startovní pozicí bylo poškození zavěšení v kvalifikaci.

Z 15. nebo horšího místa dokázal Verstappen dojet na stupních vítězů celkem třikrát – kromě výše zmíněných závodů šlo ještě o Čínu v roce 2017, kde byl po startu z 16. místa třetí. V kvalifikaci ho tehdy zradil motor.