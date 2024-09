Čeká Ricciarda v Singapuru poslední závod v F1? Podle Ralfa Schumachera ano

Spekulací, které hovoří o tom, že by Daniel Ricciardo mohl být nahrazen Liamem Lawsonem, přibývá. K výměně by přitom mohlo dojít už po GP Singapuru.

Zatímco vloni Liam Lawson ve stáji AlphaTauri (dnes RB) nahradil Daniela Ricciarda v pěti závodech poté, co si Australan a vítěz osmi velkých cen poranil ruku, brzy by se podobná situace mohla opakovat s tím rozdílem, že by se nejednalo o změnu vynucenou zraněním.

Přibývá totiž spekulací, že by se Red Bull mohl odhodlat ke změně jezdecké sestavy u svého druhého týmu – a to ještě v průběhu letošní sezony.

Podle bývalého pilota F1 Ralfa Schumachera dojde k rošádě mezi 35letým Ricciardem, který v rámci současného angažmá hájí barvy týmu z Faenzy od loňské GP Maďarska, a 22letým Lawsonem dokonce již po víkendové Velké ceně Singapuru.

„Bohužel to vypadá, že Singapur bude pro Daniela Ricciarda prozatím posledním závodem. Poté bude ve voze Liam Lawson. Má to pravděpodobně ve smlouvě (že musí letos odjet několik závodů), protože jinak by o Lawsona přišli,“ nechal se slyšet Schumacher ve vysílání německé stanice Sky Sports.

„RB je juniorský tým. Jeho vedení vždy říkalo, že spolehá na mladé jezdce, takže by to dávalo smysl,“ uzavřel vítěz šesti velkých cen.