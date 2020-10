Čeká mě ještě spousta práce, tuší Bottas

Valtteri Bottas (1./1.)

Bottas oba tréninky vyhrál vcelku s přehledem. V prvním měl náskok 339 tisícin, ve druhém dokonce takřka šest desetin. Začátek je to slibný, Fin však nechce nic ponechat náhodě.

„Ano, byl to fajn den, sluníčko svítí, jelo se mi dobře. Trať byla dost kluzká, trochu mi to připomnělo dobu, kdy jsme poprvé jeli v Soči nebo v Austinu. Asfalt je nový a kolo po kole se vyvíjí. Má zajímavé vlastnosti, chvilku na něm máte výborný grip, poté ho ale náhle ztratíte. Také proto jsme viděli tolik smyků.

Myslím, že odpoledne se jelo lépe. Je ale fakt, že vzhledem k červeným vlajkám jsme toho zase tak moc neodjeli. Vyvážení vozu nebylo zlé. V pomalých částech okruhu jsem měl občas potíže se zádí, ale nebylo to špatné.

Mí hlavní soupeři tento víkend? Určitě Lewis, Max. Ale vždy může přijít nějaké překvapení,“ přiznal Bottas.

Lewis Hamilton (2./8.)

Úřadující mistr světa sice ve volných trénincích na svého týmového kolegu nestačil. Okruh v Algarve na něho očividně zapůsobil.

„Je to obtížný okruh, obrovská výzva. Je neuvěřitelné, jak je trať zvlněná. Na spoustě míst vlastně nevíte, kam jedete. Na výjezdu z osmé zatáčky se na moment díváte do nebe a netušíte, co je za kopcem.

Také v nájezdu do 11. zatáčky vůbec netušíte, kde jste. Prostě jedete a zatáčka se před vámi najednou zčistajasna zjeví.

Je to tu dost náročné, povrch trati je hladký. Mnoho lidí udělalo chyby, dostalo se do hodin. První trénink byl v mém podání povedenější. Pak jsme udělali nějaké změny a auto se chovalo dost hrozně. Musím udělat pár kroků zpět.

Přerušení tréninků dnes bylo dost zdlouhavé, takže jsme v garáži vysedávali mnohem déle, než jsme zvyklí,“ řekl Hamilton, který na trati zítra v první části kvalifikace očekává pořádnou melu.