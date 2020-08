Čeká jezdce poslední párty? Od Belgie chce FIA zakázat kvalifikační režimy

Za dva týdny čeká jezdce Grand Prix Belgie. Jedná se o závod, ve kterém hraje důležitou roli pohonná jednotka. O to více bude bolet chystaná novinka.

Týmy jsou zvyklé v kvalifikaci navýšit výkon své pohonné jednotky. Začal s tím ve výrazném měřítku Mercedes, ale své režimy později zavedli také ostatní výrobci, i když Mercedes ho má letos zřejmě opět nejlepší.

Od Grand Prix Belgie se ale mají kvalifikační režimy zakázat. Nebylo úplně jasné, jak chce FIA změnu prosadit tak rychle a navíc v situaci, kdy by nejspíše potřebovala souhlas všech týmů.

Teď už víme, že FIA zvolila hodně odvážnou cestu.

Očekává se technická směrnice

Podle Autosportu je v dopise, který FIA rozeslala týmům, část s názvem „Power unit ICE modes – reduction of the scope of adjustability between qualifying and the race“.

Dopis jasně naznačil, že FIA ​​chce, aby týmy provozovaly stejné režimy spalovacího motoru v kvalifikaci i v závodě. Chce to ale prosadit hodně odvážnou cestou – současnými pravidly a technickou směrnicí. Ta se obvykle vydává kvůli vyjasnění pravidel, nebo jako pomyslný vykřičník, v němž dá s trochou nadsázky technické oddělení FIA jasně najevo, že „je to skutečně takhle a tahle a kdo udělá opak, bude mít problém.“ Kvalifikační režimy jsou zde ale už několik let a každý o nich ví.

FIA se nyní opřela o trochu zvláštní článek 2.7 technických pravidel. Pokud to zjednodušíme, tak FIA argumentuje tím, že „množství a složitost používaných režimů znesnadňuje FIA ​​sledovat dodržování všech pravidel a ustanovení týkajících se pohonné jednotky ve vybraných kritických okamžicích události.“

Kromě toho FIA vytáhla i oblíbený a značně univerzální článek 27.1 sportovních pravidel, které zjednodušeně řečeno říká, že jezdec musí řídit vůz samostatně a bez pomoci.

V dopise bylo uvedeno, že „změny v režimech spalovacího motoru, které jsou v současné době v platnosti, by mohly potenciálně znamenat, že jezdec neřídí auto sám a bez pomoci.“

FIA dále uvedla, že „abychom v budoucnu vyřešili výše uvedené obavy, budeme požadovat, aby během kvalifikace a závodu fungovala pohonná jednotka v jediném režimu.“

Týmy zatím neví, co přesně mají očekávat, protože jediný režim fakticky omezí nejen výkon při kvalifikaci, ale také omezí úpravy, které jezdci provádějí během závodů, včetně těch, kdy „vypnou“ motor pro účely spolehlivosti.