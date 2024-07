Carlos Sainz se rozhodl. Od příštího roku bude závodit za Williams

Sainz od začátku sezóny ví, že na konci roku u Ferrari končí. Od příští sezóny ho vedle Charlese Leclerca nahradí Lewis Hamilton. Nejdříve byl spojován s Audi, později s Williamsem a v poslední době především s Alpine, který zřejmě přejde na motory Mercedes. Do hry navíc částečně opět vstoupilo Audi, když se do čela projektu německé automobilky postavil Sainzův bývalý šéf Mattia Binotto.

Sainz ale nakonec podepsal s Williamsem. Tým na tom v poslední době není dobře, ale pod vedením zkušeného Jamese Vowlese se soustředí na rok 2026. Navíc se bude moci opřít o motory Mercedes.

Podle Williamsu je smlouva dvoletá s opcí.

Sainz v roce 2015 debutoval za Toro Rosso. Poté závodil za Renault, McLaren a od roku 2021 je u Ferrari.

„Jsem velmi rád, že mohu oznámit, že se od roku 2025 připojím k týmu Williams Racing,“ uvedl Sainz.

„Není žádným tajemstvím, že letošní trh s jezdci byl z různých důvodů mimořádně složitý a že mi trvalo nějakou dobu, než jsem oznámil své rozhodnutí. Jsem však plně přesvědčen, že Williams je pro mě tím pravým místem, kde budu pokračovat ve své cestě F1, a jsem nesmírně hrdý na to, že se mohu připojit k tak historickému a úspěšnému týmu, kde v minulosti jezdilo mnoho mých hrdinů z dětství, kteří zanechali stopu v našem sportu.“

„Konečný cíl vrátit Williams tam, kam patří, tedy do čela startovního pole, je pro mě výzvou, kterou přijímám s nadšením a pozitivním přístupem. Jsem přesvědčen, že tento tým má všechny předpoklady k tomu, aby se znovu zapsal do historie, a od 1. ledna vydám ze sebe všechno, abych po boku každého člena týmu hnal Williams kupředu.“

„Chci poděkovat Jamesi Vowlesovi a celému představenstvu společnosti Williams za jejich důvěru a odhodlání.“

„Jejich pevné vedení a přesvědčení hrálo důležitou roli při mém rozhodování. Doopravdy věřím, že jádro každého úspěšného týmu spočívá v jeho lidech a kultuře. Williams je synonymem pro dědictví a ryzí závodění, základy projektu, který nás čeká, jsou velmi silné a já se opravdu těším, že budu od příštího roku jeho součástí.“

Potvrzení jezdci pro rok 2025

Tým Jezdec Jezdec Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton McLaren Lando Norris Oscar Piastri Mercedes George Russell Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll RB Júki Cunoda Sauber (Audi) Nico Hülkenberg Alpine Pierre Gasly Haas Oliver Bearman Esteban Ocon Williams Alexander Albon Carlos Sainz

„V Alexovi a Carlosovi budeme mít jednu z nejpůsobivějších jezdeckých sestav na startovním roštu a obrovské zkušenosti, které nás provedou novými předpisy v roce 2026,“ uvedl James Vowles.

„Jejich víra v poslání této organizace dokazuje rozsah práce, která se odehrává v zákulisí. Lidé by neměli pochybovat o našich ambicích a dynamice, s níž pokračujeme v cestě zpět ke konkurenceschopnosti – jsme tady, myslíme to vážně a s podporou společnosti Dorilton investujeme do toho, co je potřeba k návratu do čela startovního pole.“

„Chci také poděkovat Loganovi za vše, co pro tým udělal, a vím, že za nás bude i nadále tvrdě bojovat v nadcházejících závodech.“