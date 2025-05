Carlos Sainz prezidentem FIA? Myslím, že by mu ta fuknce seděla, tvrdí Vowles

Vzhledem k tomu, že na konci letošního roku v rámci Automobilové federace proběhnou prezidentské volby, začínají se objevovat jména, která by mohla vyzvat současného šéfa Muhammada bin Sulajima, jenž by podle všeho měl mít snahu pokračovat ve své funkci.

Coby první teoretický kandidát se objevil dvojnásobný mistr světa v rallye Carlos Sainz senior, který v rozhovoru pro Autosport přiznal, že o kandidatuře uvažuje.

Stále aktivní závodník, který vloni počtvrté v kariéře ovládl slavnou Rallye Dakar, je sice otcem pilota F1 Carlose Sainze juniora, ale podle svých slov by žádný střet zájmů v tomto ohledu nehrozil.

S tímto tvrzením souhlasí i šéf stáje Williams, pro kterou syn Carlose Sainze seniora závodí.

„U Carlose (staršího) jsem si všiml, a nejsem si jistý, jestli je to jinak než dřív, že teď uznává svého syna jako samostatného člověka a vlastně mu do ničeho nezasahuje,“ uvedl Vowles, jehož slova cituje Autosport.

„Nejvíce ho baví sledovat, jak auta jezdí po trati (za účasti jeho syna, pozn. red.). Samozřejmě, kdyby se vydal směrem kariéry ve FIA, musel by se více vzdálit, ale nemyslím, že by to byl problém,“ prohlásil dále šéf Williamsu, který by Sainze staršího považoval za dobrého kandidáta.

„Myslím, že by se na tu fuknci hodil, protože má na kontě několik titulů mistra světa a má široký záběr v motorsportu. Rozumí všemu od formulových vozů až po rallye. Navíc si myslím, že už byl šéfem nějakého španělského automobilového hnutí. Už by to tedy pro něj nejspíš nebyl tak velký krok, jak si mnozí myslí,“ dodal Vowles.