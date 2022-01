Carlos? Jeden z nejlepších pilotů F1, říká Norris o Sainzovi

Norris a Sainz byli po dva roky týmovými kolegy u McLarenu. Rok 2020 byl pro mladého Brita druhou sezonou ve formuli 1, kdy při Velké ceně Rakouska vybojoval své premiérové pódium. Díky skvělým výkonům Sainze však Norris cítí, že jeho vlastní progres nebyl tolik zjevný.

„Moje druhá sezona byla dobrá. Nicméně věřím, že Carlos je jedním z nejlepších pilotů F1. Díky tomu jsem já sám nepůsobil natolik dobře, protože on je extrémně dobrý jezdec a odvedl velmi dobrou práci. Je správně to zdůraznit,“ rozpovídal se o bývalém parťákovi z McLarenu Norris pro motorsport.com.

„Trochu mě zastínil, protože byl skutečně mimořádný. Myslím si ale, že v minulém roce jsem ho výkonnostně dohnal, nebo možná lehce překonal,“ dodal Brit o minulé sezoně. Norris v roce 2021 získal čtyři umístění na stupních vítězů, tedy stejně jako Sainz se svým Ferrari.

Lando Norris své vlastní zlepšení v uplynulé sezoně připisoval „kombinaci porozumění všem zkušenostem s několika posledních let.“ Kromě toho britskému jezdci pomohl i pokračující výkonnostní progres McLarenu, ke kterému přispěl i přechod britské stáje na pohonné jednotky Mercedes.

Dvaadvacetiletý rodák z Bristolu rovněž zmínil pozitivní přínos nového týmového kolegy Daniela Ricciarda.

„Vždy jsem měl velkou motivaci porazit Carlose. A zároveň jsem se po příchodu Daniela nikdy necítil nervózní.“

„Mnoho lidí si myslelo opak a dostával jsem na to množství dotazů, protože Daniel má na kontě několik pódiových umístění a vítězství. Každý ví, že je Daniel schopný, protože už řídil auta, která vyhrávají závody. S Carlosem to bylo jiné. Nikdo jiný kromě něj samotného nevěděl, co může dokázat, protože prošel týmy Toro Rosso, Renault a McLaren.“

„Stále více a více lidí si uvědomuje, čeho je schopný. Nyní stojí (Carlos Sainz) proti Charlesovi (Leclercovi) a často ho poráží.“