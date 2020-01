Carl, Emil nebo Matias: Znáte celá jména jezdců formule 1?

Jeho matka Carmen Larbalestier je Britka, jeho otec Anthony má kořeny v Granadě. Jeho rodina odtud přišla do Británie na počátku 50. let.

Sergio Pérez Mendoza se narodil 26. ledna 1990 ve městě Guadalajara. Jedno z největších měst Mexika je hlavním městem státu Jalisco, který proslavili mariachi a také tequila (ta se vyrábí pouze v Jaliscu). Pérezovi se často říká také „Checo“, což je (s malým ch) španělský výraz pro český, češtinu ale s velkým ch je to zdrobnělina pro Sergio (podobně jako u nás Josef a Pepa).

Daniel Joseph Ricciardo se narodil 1. července 1989 v australském Perthu a díky svému otci má italské kořeny. Jeho otec Giuseppe se narodil na Sicílii, kde ale vyrůstal jen do svých sedmi let.

Narodil se 26. dubna 1994 v Ufě, ale když mu bylo šest, rodina se přestěhovala do Moskvy.

Alexander Albon Ansusinha

Alexander Albon Ansusinha se narodil 23. března 1996 v Londýně, ale má thajské kořeny po matce Kankamol. Přepis jeho jména อังศุสิงห์ je potřeba brát trochu s rezervou, protože jde o anglickou transkripci a přepis thajštiny do angličtiny je poměrně složitý a nejednotný. O češtině tak ani nemluvě... teoreticky by to ale mělo být Ansusiňa, což se i nejvíce blíží české výslovnosti.