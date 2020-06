Carey to nevzdává. F1 bude hledat další možnosti, jak zlepšit formát závodního víkendu

„V uplynulých několika letech jsme mnohokrát debatovali o tom, zda bychom měli hledat způsoby, jak provést některé změny, které ctí sport, respektují to, co tento sport učinilo skvělým, ale současně by to byly změny, které by zlepšily zážitek pro fanoušky,“ řekl Carey ve videorozhovoru pro web F1.

„Mluvilo se o reverzních roštech, ale ne všechny týmy byly pro. Provedení změn v tomto krátkém časovém období vyžaduje jednomyslný souhlas.“

„V průběhu sezóny by to vedlo ke změnám téměř v reálném čase, ale my budeme i nadále hledat nápady.“

„Je to skvělý sport s velkou historií, velkými hrdiny, velkými hvězdami, neuvěřitelně talentovanými jezdci ... všechno tohle chceme respektovat, ale nechceme, aby to znamenalo, že nebudeme hledat způsob, jak některé věci změnit.“

Chase Carey trvá na tom, že neobvyklá sezóna 2020 poskytuje příležitost pro experimenty. „Do jisté míry je tato sezóna jedinečná a dává trochu více flexibility k vyzkoušení něčeho, co si nemyslím, že bychom mohli udělat, pokud by jsme si nebyli jisti, že to zlepší závody.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek