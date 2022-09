Capito věří, že Latifiho formu ovlivnila nehoda z Abú Dhabí 2021

Nicholas Latifi na konci Velké ceny Abú Dhabí 2021 boural. Na trať musel safety car. Další dění pak rozhodlo o titulu mistra světa.

Nicholas Latifi se po posledním závodě sezóny ocitl v podobné situaci, v jaké byl po Brazílii v roce 2008 Timo Glock. Rozdíl byl snad jen v tom, že v současné době mohou lidé jezdce „oslovit“ prostřednictvím sociálních sítí. Latifi přiznal, že čelil velkému tlaku.

Podle jeho šéfa Josta Capita to ovlivnilo jeho formu. Latifi letos zatím nebodoval.

„Museli jsme mu neustále dodávat sebevědomí,“ řekl Jost Capito v podcastu High Performance.

„Říkali jsme, že neudělal nic špatně. Všechno bylo v pořádku, ale bylo to velmi těžké, protože byl konec sezony. Nebyl tu každý den a také jsme do toho nechtěli příliš nezasahovali, protože jsme věděli, co se dělo.“

„Vypnul si sociální sítě, ale kdybychom zasahovali příliš, myslím, že bychom situaci ještě zhoršili.“

„Je to něco, s čím se musí každý vyrovnat sám. Byl si plně vědom toho, že má naši podporu, že jsme naprosto přesvědčeni, že neudělal nic špatného.“

Před startem letošní sezóny Latifi uvedl, že se přes situaci po Abú Dhabí 2021 přenesl. Jeho sezóna se však zatím nevyvíjí zrovna dobře a zatím to vypadá, že přijde o sedačku.

Capito se domnívá, že existuje přímá souvislost mezi špatnou sezonou Latifiho a loňskými událostmi v Abú Dhabí.

„K nehodě samozřejmě nemělo dojít, ale když závodíte, tak se nehody mohou stát. Nikdy z toho neviníme jezdce, nehoda se stane. To byste museli zůstat doma, abyste nebourali.“

„Myslím, že to byl také jeden z důvodů, proč mu v sezóně trvalo poměrně dlouho, než našel svou konkurenceschopnost. Jsem si jistý, že to pak ovlivnilo jeho řízení. Mě by to rozhodně ovlivnilo, tím jsem si jistý. Chápu to, a proto jsme mu dodávali sebevědomí a podporovali ho celou sezonu. Věděli jsme, že se vrátí.“